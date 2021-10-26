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〈聯發科法說〉OEM廠自研手機晶片 蔡力行：可發展IP銷售業務模式

鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科執行長蔡力行。(鉅亨網資料照)
聯發科執行長蔡力行。(鉅亨網資料照)
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聯發科5G手機晶片OEM蘋果安卓

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，隨著越來越多 OEM 廠改採自研手機晶片，市場擔憂恐影響聯發科手機晶片銷售，執行長蔡力行回應，的確看到該趨勢，不過，從另一角度來看，聯發科因具備豐富且關鍵 IP，已接獲客戶想要使用，對聯發科來說將是一個業務發展的機會。

蘋果 (AAPL-US) 改採自家 A 系列晶片後，OEM 大廠便積極投入自研晶片，期望藉由整合軟硬體，提升消費者使用感受，如 Google 日前發表的 Pixel 6 就搭載首顆自研晶片 Tensor。

此外，聯發科大客戶 OPPO 也已建構自研晶片團隊，預計最快將在 2023-2024 年推出搭載自家晶片的手機，期望降低對聯發科、高通 (QCOM-US) 的依賴，外界也擔憂外購晶片的市場逐步遭到壓縮。

蔡力行重申，聯發科與所有手機品牌都有合作關係，目前最新的旗艦晶片也已獲大多安卓品牌採用，並導入高階產品，且通訊世代進入 5G 後，現今表現優異的數據晶片 (Modem) 供應商寥寥可數，聯發科更是當今 5G 的領導廠商。

蔡力行認為，儘管 OEM 導入自家晶片的趨勢的確存在，但聯發科深耕手機晶片領域，擁有豐富且完整的 IP，是公司主要競爭力，當客戶想要發展自家晶片時，聯發科也可提供自家 IP 給予客戶選擇，將是另一種商業模式。

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