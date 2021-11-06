現曙光！美眾院才剛放行基建案 1.75兆美元預算案已完成程序性投票

美國眾議院周五 (5 日) 晚間通過 1 兆美元兩黨基建法案，預計下周拜登將能簽署實施，而先前爭論不休的 1.75 兆美元預算案，在周六 (6 日) 清晨已通過初步程序性投票，為最終通過預算案鋪路。

美國參議院今年 8 月通過兩黨共識的交通、公共事業、網路的基礎建設法案，該法周五於眾議院以 228 票同意、206 票反對正式通過，預計拜登將可於未來幾天內簽署該案。

白宮認為，基建法案通過有助於使商品運輸效率，因為供應鏈障礙導致美國消費者物價上揚。

正式通過的法案僅限基礎建設法案，民主黨原先計劃一併推出的 1.75 兆美元社會政策與氣候變遷預算案則在稍早通過程序性投票。此類投票是為最終投票鋪路，例如設定眾議院辯論該法案的時間，以及是否可以提出任何修正案等舉措。

少數溫和派要求國會預算辦公室 (CBO) 需對 1.75 兆美元法案成效進行估計，進而導致投票進一步延後。進步派則尋求保證，要求溫和派若通過基建案後，將推出更大規模的預算案。

經過數小時的會談，拜登與進步派黨團進行會議，敦促眾院盡快通過基建案，而進步派也成功自溫和派取得更大規模預算案的保證。

國會進步派黨團主席傑亞帕爾 (Pramila Jayapal) 表示，該組織達成一項協定，支持基建案，以換取 11 月 15 日當週通過社會政策與氣候變遷預算案的承諾。

五位溫和派人士分別發表聲明表示將支援社會政策與氣候變遷法案，等待 CBO 評估該案效益後，將進一步減緩他們對長期預算赤字的隱憂。

美國國會稅收聯合委員會周四報告表示，1.75 兆美元的社會支出預算案不會增加長期赤字，此消息已使溫和派感到放心。不過，該報告未考慮法案談判時爭論的幾個主要議題。

總計 1.2 兆美元的基建案將斥資 1100 億美元用於公路、橋樑等重大專案，660 億美元用於客運、鐵路，390 億美元用於公共運輸，而 650 億美元用於網路建設。

至於 1.75 兆美元預算案將款 5000 億美元應對氣候變化，主要包含綠能等範疇的稅收減免；其餘將聚焦於兒童、醫療照護，其中包含幼兒園普及化、延長疫情時期醫療法案補貼、限制兒童保育非用、提供一個月的帶薪育嬰假等舉措。

(更新內文，標題法案規模已更正)