日本10月利率會議主要意見：沒必要修正超寬鬆的貨幣政策

日本央行 (Bank of Japan) 週一 (8 日) 公布了 10 月金融政策決定會議的主要意見。有意見認為，考量到 2% 通膨目標尚未達成，認為日本完全沒有理由針對貨幣寬鬆政策來進行修正。

日本央行在上月 27、28 日兩天，召開了金融政策決定會議。結果以 8:1 贊成多數，決定讓基準利率維持在 - 0.1%；另外 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變。為達成殖利率的誘導目標，將不會對長期公債買進設定金額上限。

在 10 月份的該場會議當中，有委員提到「日本的基準利率仍低，即使有潛在需求出現，堅持維持超寬鬆的貨幣政策是很重要的。」「現狀的通膨壓力增高，有可能造成日本整體的經濟福利走降。」

另外也有意見認為，為讓交易條件惡化的影響放緩，有必要營造一個可讓企業們把原物料價格的上揚、能輕鬆轉嫁到日本國內銷售價格的經濟環境。

關於日圓走貶，有委員表示該現象只是反映出各國物價上揚率、以及金融政策姿態上的不同。不過也有委員表示，外匯和資產價格是金融政策施行上的必經之路，但不是目標所在。

另外該場會議也提到中國的缺電問題正走向長期化發展，有委員認為必須留意相關影響是否會波及中國經濟、以及全球供應鏈。