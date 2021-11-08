〈原相法說〉四大利空干擾 Q4全產品線業績估顯著下滑

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (18) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，由於供應鏈長短料、晶圓產能吃緊、亞馬遜 (AMZN-US) 關閉中國賣家及部分產品出貨進入淡季影響，預計三大產品線業績均較上季下滑，整體營收下滑幅度大，法人估，原相第四季營收季減幅將 20% 以上。

原相也公布 10 月營收達 6.42 億元，月減 13.98%，年減 19.97%，預期 11、12 月營收將再低於 10 月。

羅美煒指出，現今客戶受供應鏈長短料影響，拉貨意願降低，並進行庫存調節，且因晶圓產能持續緊張，本季晶圓進貨量也低於上季，影響部分高階產品出貨，如電競滑鼠等。

另外，先前因亞馬遜 (AMZN-US) 關閉眾多中國賣家的帳戶，也影響客戶需求，進而干擾部分產品出貨，預計該情況第四季將持續，最後則是部分產品出貨進入淡季，因此預期滑鼠、遊戲機、其他三大產品線，業績均呈現季減。

針對毛利率、淨利率，羅美煒坦言，由於長短料、產能影響，電競滑鼠銷售比重下滑，影響產品組合轉差，加上成本上漲，毛利率將較上季下滑數個百分點，淨利率則約 10-15%，較上季 19.7% 明顯下滑。