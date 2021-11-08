【景順投信】全球瘋健身，穿出新商機

新冠疫情加速全球消費者對於健康生活型態的追求，隨著經濟可望重啟，健康意識提升，也帶動相關商品的需求水漲船高！景順投信表示，小至個人健身、大至職業賽事，健身商機蓬勃發展，機能性運動服飾便是其中一例。

一場疫情讓許多民眾更了解健康的重要性，且在全球各地逐步解封下，越來越多人用不同的形態參與更多戶外活動，這股風潮引領更多運動與戶外服飾公司崛起，景順環球消費趨勢基金經理人 Ido Cohen 表示，根據統計，北美所有服飾及鞋類的消費當中，運動機能性商品的占比為 34%，亞洲約為 20%，且有逐年上升的現象，隨著這股趨勢同時蔓延至亞洲，機能性運動服飾未來成長可期。

機能性運動服飾在全球各地滲透率逐年上升

資料來源：Euromonitor、Bernstein Analysis，2021 年 4 月資料

不僅如此，機能性運動服飾也能結合時尚，往休閒穿搭的方向發展，穿上結合時尚風的運動服飾，不再侷限於運動健身領域，還可以成為休閒生活的一部分。

此外，另一個潛在商機為青少年服飾銷量在疫情後可望快速增加，Ido Cohen 指出，因為在這麼長的居家防疫期間，青少年體型應該有相當大的改變，家長帶他們去久違的商場逛街時，往往有可能會順手買好幾件適合身型的新衣服，間接提高了青少年服飾銷售量。

統計至今年 9 月底，景順環球消費趨勢基金投資組合約 32% 集中於更為傳統的消費及體驗行業，因為隨著經濟體重新開放，人們將恢復「正常」的生活方式，許多以「體驗」為主軸的公司有機會提供極具吸引力的報酬潛力。

展望後市，Ido Cohen 認為，疫情反而創造需求，讓這類公司復甦後有機會回到 2019 年的水準，是現階段可以領先布局的標的，且有證據顯示現階段美國的變種病毒 Delta 疫情正在緩和，這是一個利多消息，將繼續專注於透過體驗行業捕捉如服飾等產業領域的復甦。

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