〈美股早盤〉美基建案眾院闖關成功 道瓊漲逾150點再觸新高

歷經數月談判後，美國兩黨基建法案終於在上周於眾議院闖關成功，基建概念股集體歡呼，道瓊周一 (8 日) 開盤跳漲 200 點，再登歷史新高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.4%，那斯達克綜合指數和標普 500 指數均漲 0.3%，費城半導體指數漲近 1%。

美國眾議院上周五 (5 日) 表決通過規模 1.2 兆美元的兩黨基建法案，為公路、電網、港口與電動車充電網路等公共建設挹注資金，待總統拜登簽署後將正式立法。

受此消息提振，卡特彼勒 (CAT-US)、紐柯 (NUE-US) 和美國鋼鐵 (X-US) 等基建受惠股開盤齊步走揚，電動車充電概念股也集體飆升。截稿前，ChargePoint Holdings(CHPT-US) 漲 9％、EVgo(EVGO-US) 漲 23％，Volta(VLTA-US) 和 Blink Charging(BLNK-US) 均漲逾 15％。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.464％，美元小幅下滑。

美國將在本周發布消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 等關鍵經濟數據。截至周一，經濟學家普遍預計 10 月 CPI 將續創 30 年新高，年增率估達 5.9%，高於 9 月的 5.4%。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周一預計，Fed 將在明年中結束 Taper 後升息 2 次，並稱若通膨時間更加持久，Fed 有可能必須提前結束 Taper。

除布拉德外，Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 與 Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 在內等官員將於今日稍晚發表談話。

個股消息面，在推特投票結果顯示網民支持馬斯克出售 10% 持股後，特斯拉 (TSLA-US) 開盤跌逾 5％。

另外，在外媒報導傳出中國政府打算發放許可證，允許部分企業提供課後輔導服務後，中概教育股開盤飆漲。截稿前，高途 (GOTU-US) 漲逾 18％，新東方 (EDU-US) 和好未來 (TAL-US) 均漲逾 6%。

截至台北時間周一 (8 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 151.15 點或 0.42%，暫報 36479.10 點

那斯達克綜合指數上漲 39.90 點或 0.25%，暫報 16010.15 點

標普 500 指數上漲 11.75 點或 0.25%，暫報 4709.28 點

費半上漲 33.77 點或 0.90%，暫報 3790.68 點

台積電 ADR 下跌 0.14% 至每股 117.64 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.464%

紐約輕原油上漲 0.18％ 至每桶 81.42 美元

布蘭特原油上漲 0.33% 至每桶 83.01 美元

黃金上漲 0.45% 至每盎司 1824.90 美元

美元指數下跌至 94.14

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 5.20％，至 1,158.51 美元。

執行長馬斯克透過推特發起投票活動，向追蹤者提問他是否應出售 10% 持股後，特斯拉股價開盤下挫。

卡特彼勒 (CAT-US) 早盤上漲 4.2％，至 214.52 美元。

在美國眾議院通過 1 兆美元基建法案後，投行 Baird 發布最新報告，看好新法案為卡特彼勒創造強勁的需求環境，並在未來幾年實現可觀收益。除 Baird 外，瑞信 (Credit Suisse)、瑞銀 (UBS) 和大摩 (Morgan Stanley) 在內投行分析師均上修卡特彼勒目標價。

Coty(COTY-US) 早盤上漲 12.49％，至 10.25 美元。

因旅遊需求復甦，加上聚會、社交活動回溫帶動化妝品需求，旗下擁有 Kylie Cosmetics 等知名品牌的美國化妝品大廠 Coty 公布 2022 會計年度 Q1 業績表現優預期，並上調全年有機性銷售前景。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

High Frequency Economics 首席經濟學家 Rubeela Farooqi 預計，供需限制回歸正常將有助於減緩通膨數據的壓力，但不確定確切時間，在最好的情境下，預計物價壓力將自明年中起緩和。

花旗 (Citigroup) 投資專家 Mahjabeen Zaman 認為，就聯準會的政策方向來說，10 月和 11 月的 CPI 數據非常重要，這 2 個月的數據均存在上行風險，可能迫使 Fed 加快資產購買步調。