特斯拉10月中國製電動車本土銷量月減逾7成 出口成長10倍

中國乘用車市場信息聯合會 (CPCA) 周一 (8 日) 公布數據顯示，特斯拉 10 月共交付約 5.4 萬輛中國製電動車，自上月的新高下滑，但海外交付量較上月成長 10 倍，中國市場交付量則月減逾 7 成。

CPCA 數據顯示，特斯拉 (TSLA-US)10 月共賣出 54,391 輛中國製電動車，月減近 3%，其中出口 40,666 輛，較上月的 3,853 輛大增逾 10 倍，中國市場交付量為 13,725 輛，月減 74%。

馬斯克 (Elon Musk) 曾經解釋，特斯拉通常會在上半季將產製電動車用於海外出口，下半季才面向中國本土市場。

特斯拉多頭分析師 Dan Ives 近期表示，對特斯拉來說，中國依然是非常重要的市場。Dan Ives 此前預計，中國市場對特斯拉估值的貢獻約為每股 300 美元。

2 周前受 Hertz 大單消息激勵，特斯拉股價一度直衝上千美元，且成功躋身 1 兆美元市值俱樂部。Dan Ives 上周也將特斯拉目標價自 1,000 美元上調至 1,100 美元，牛市目標價為 1,500 美元。

就在各大車商奮力應對晶片缺貨之際，CPCA 數據顯示，10 月汽車、SUV、多功能休旅車和整體零售額較去年同期下滑 14.1%，至 174 萬輛，然而，包含電動車 (EV) 和插電式混合動力車 (PHEV) 在內的新能源汽車交付量較去年同期大增 140%，至 32.1 萬輛。