瑞基前三季每股賺7.49元超越去年全年 將啟動組織調整

瑞基 (4171-TW) 今 (8) 日公布財報，第三季稅後純益 1.1 億元，與第三季相當、年增 61.76%，每股純益 2.49 元；前三季純益 3.13 億元，年增 88.55%，每股純益 7.49 元，超越去年全年；瑞基也啟動組織調整，由商業長鍾德豫擔任新任總經理。

展望明年，瑞基指出，將積極建立策略聯盟夥伴，拓展新應用通路、創造新市場，為因應公司未來發展，啟動組織調整計畫，商業長鍾德豫將接任新總座及科技長職務，原總經理兼執行長張曉芬則擔任總管理處總處長，生效日期為明年 1 月 1 日。

瑞基第三季營收 2.8 億元，季增 2.17%、年增 51.6%；毛利率 69.7%，季減 8.2 個百分點、年減 9.93 個百分點；營利率 49.62%，季減 0.97 個百分點、年增 5.07 個百分點；稅後純益 1.1 億元，與第三季相當、年增 61.76%，每股純益 2.49 元。

瑞基前三季營收 7.9 億元，年增 38.13%；毛利率 74.95%，年減 2.35 個百分點；營利率 50.14%，年增 9.5 個百分點；稅後純益 3.13 億元，年增 88.55%，每股純益 7.49 元。

瑞基同步公告 10 月營收 6234 萬元，月減 22.17%、年增 9.3%；累計前 10 月營收 8.53 億，年增 35.51%。

瑞基新冠檢測產品仍持續出貨至海外市場，包括本月新增中美洲的貝里斯市、印尼為擴大日常新冠檢測量能，頒布防疫新政策，目前正積極協調新合約搶市，另外，代理商持續推廣西班牙市場，日本與巴西則進行當地產品註冊事宜。