〈熱門股〉疫情推升檢測需求增 瑞基站回短均 周漲逾1成

台灣本土遭 Delta 變種病毒入侵，疫情連環爆，帶動檢測需求增加，檢測試劑廠重回多頭懷抱，其中，瑞基 (4171-TW)8 月 1.06 億元，創同期新高、歷史第三高，激勵本周股價表現強勢，站回短均，周漲 11%。

為防堵變種病毒疫情，台灣新冠 PCR 檢測需求大增，目前全台 240 間合格特約檢驗單位，瑞基檢測產品已導入 90 間；國際方面，瑞基持續出貨印尼、中東、中美非等地，日本與巴西也積極進行當地進口相關認證。

展望後市，瑞基指出，雖然短時間緊急大量的 PCR 檢測需求將減少，但常態性 PCR 檢測應用擴大，包括搭機陰性證明、居家快篩後仍須 PCR 驗證，與特殊場域進出陰性證明等，看好檢測需求將持續成長。

瑞基 8 月營收受惠海外 PCR 檢測需求持續上揚，增加國內實驗室數量，單月營收 1.06 億元，月增 10.44%、年增 45.65%；前 8 月營收 7.1 億元，年增 38.98%，續創新高。

瑞基銷售地區比重方面，東南亞占 38.98%、東北亞占 37.57%、中國占 8.51%、中東占 8.89%、中南美非占 5.42%。