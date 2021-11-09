〈美股盤後〉美基建案過關 AMD飆逾10% 標普首破4700點大關

受惠於美國基礎建設法案過關，華爾街經濟樂觀情緒濃厚，週一 (8 日) 材料、鋼鐵等週期性板塊走揚，四大指數再登新高，標普指數首破 4700 點大關，台股 ADR 集體收紅，AMD 因贏得元宇宙客戶 Meta 訂單而飆逾 10%，特斯拉跌近 5%。

政經消息，美國眾議院上週五晚間以 228 票贊成、206 票反對的投票結果，通過 1.2 兆美元基礎建設法案，美國總統拜登隨後表示，這是美國向前邁出的一大步。外界預計 1.75 兆美元預算案將在感恩節之前在眾議院通過。

全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯 12 月大幅上調對亞洲市場的原油售價，較 11 月增加一倍多，超過市場預期，推動油價攀升，能源股隨之走揚。德銀在一份報告中表示，沙國能如此大幅提高價格，這說明亞洲需求強勁。

聯準會主席鮑爾週一出席聯準會與歐洲央行、加拿大央行共同舉辦的多樣性大會，鮑爾並未就貨幣政策發表意見，但他提到自疫情中看到性別不平等，女性失業率大於男性。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.5 億例，死亡數突破 505 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 72.9 億劑疫苗。自去年 1 月 23 日全球疫情爆發以來，全球股票 MSCI 世界指數漲幅達 34%。

週一 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 104.27 點，或 0.29%，收 36,432.22 點。

那斯達克指數上漲 10.77 點，或 0.07%，收 15,982.36 點。

標普 500 指數上漲 4.18 點，或 0.09%，收 4,701.71 點。

費城半導體指數上漲 46.8 點，或 1.25%，收 3,803.3 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，材料、能源和資訊科技板塊領漲，公用事業、非必需消費品和必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.56%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.74%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.85%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.28%。

道瓊成分股以開拓重工領漲。開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.07%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.9%；Visa (V-US) 上漲 1.76%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.49%；Nike (NKE-US) 下跌 3.19%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 飆漲 10.14%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.56%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.24%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.22%；美光 (MU-US) 上漲 2.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.73%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.64%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 6.21%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.71%。

企業新聞

元宇宙題材熱度持續發酵，美國半導體大廠 AMD 宣布贏得 Meta 訂單，將為 Meta 打造資料中心晶片，搶啖元宇宙商機。AMD (AMD-US) 大漲 10.14% 至每股 150.16 美元。

投行 BMO 將 Nvidia 目標價從每股 250 美元上調至每股 375 美元，主因是預期 Meta 元宇宙的大舉投資，將提振 Nvidia 業務。Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.54% 至每股 308.04 美元。

特斯拉執行長馬斯克很可能出售其持有的 10% 特斯拉股票，促使特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.92% 至每股 1,162.00 美元。

外媒引述消息人士報導，中國恒大子公司 Scenery Journey 部分美元債券的持有人，尚未收到 11 月 6 日到期債券利息，市場對此消息反應平淡，恒大 ADR (EGRNY-US) 小漲 0.71% 至每股 7.33 美元，仍在 52 週低點徘徊。

外媒傳出，中國政府計劃發放十多個牌照，允許企業提供校外輔導，激勵中概教育股回春走揚。高途教育 (GOTU-US) 暴漲 9.41%、新東方 (EDU-US) 上漲 3.18%、好未來 (TAL-US) 上漲 5.14%。

由於比特幣和以太幣攀升新高，區塊鏈概念股 Riot blockchain (RIOT-US) 狂漲 16.51%、Marathon Patent Group (MARA-US) 暴漲 17.99%、Coinbase (COIN-US) 上漲 5.01%。

華爾街分析

週一標普指數創 2017 年以來最長連漲紀錄，市場將密切關注週三公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI)，市場預估，在供應鏈瓶頸和能源成本上升的情況下，通膨率約達 5.3%，持續 30 年來最高水平。

Piper Sandler 首席市場技術人員 Craig Johnson 表示，強勁的需求和經濟走勢持續推動企業獲利增長，隨著疫苗的研發和接種率更加普及，對新冠病毒的擔憂也有所消散。

Advisors Capital Management 合夥人兼投資組合經理 JoAnne Feeney 表示，標普指數漲勢穩固，第三季企業獲利較去年同期上漲 40%，但這並不意味著投資人不必仔細選股投資。

花旗銀行分析師 Anthony Pettinari 提到，幾十年來，投資人一直在等待基礎建設支出大舉增加，這種世代級投資是許多股票走揚的重要催化劑。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主