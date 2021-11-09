福特CEO轉型計畫奏效 逾20年來股價首次突破20美元大關

福特汽車周一（8 日）股價自 2001 年 9 月以來首次突破每股 20 美元大關，顯示出投資人紛紛對該公司執行長 Jim Farley 轉型計畫投下信任票。

自 Farley 去年 10 月執掌福特以來，福特股價從每股不到 7 美元上漲近 3 倍，福特 (F-US) 周一股價盤中上漲 4.56%，每股暫報 20.17 美元，創下歷史新高。

今年到目前為止，福特股價已上漲 127%，遠遠高於通用汽車 (GM-US) 與特斯拉等其他汽車製造商，後面兩者的今年以來的股價漲幅分別為 42% 與 68%。

Farley 之前的兩任執行長 Mark Fields 與 Jim Hackett 任期內都沒辦法時間這樣大的漲幅，而先前福特股價停滯不前的原因，很大程度上是先前兩位執行長的離職所致。

Farley 在過去一年來推行各項大重要改革，才讓福特再次受到投資人的青睞，包括 Ford + 轉型計畫，從重組福特的管理團隊，到宣布投資數十億美元開發自動駕駛與電動車等。

瑞士信貸分析師 Dan Levy 在近期一份致投資人的信中寫道：「我們看到了福特進行重大轉變證據，而且是在很短的時間內有所改變，福特不僅締造財報優異表現的新紀錄，其向電動車 / 自駕車 / 數位世代過渡期也已急遽加快。」

福特上周四宣布回購高達 50 億美元的高收益債券，作為重組其資產負債表計畫的一部分。Farley 上月表示，隨著轉型計畫實行，福特的股票「絕對」有更大的成長空間。

Farley 先前受訪提及 114 億美元生產電動車與電池計畫時表示，福特有很多不可思議的優勢，讓投資人越來越相信，公司將成為汽車製造業數位轉型的贏家之一。

除了電動車與轉型計畫外，Farley 也廣招人才，包括曾負責開發蘋果 (AAPL-US)、特斯拉電動車 (TSLA-US) 的高階主管 Doug Field 與連鎖零售商勞氏 (LOW-US) 線上業務的總裁 Mike Amend 都被納入其麾下。