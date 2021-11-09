騰訊音樂與Apple Music簽訂授權、第三季獲利超預期

周二 (9 日) 騰訊(700-HK) 旗下騰訊音樂娛樂集團 (TME-US) 宣布，與 Apple Music 達成音樂授權協定，將透過 TME 音樂雲進行授權音樂作品的全球發行與推廣。

Apple Music 是僅次於 Spotify 為全球第二大串流媒體音樂服務商，根據蘋果公布數據顯示 Apple Music 付費訂閱戶數超過 6000 萬人。至於騰訊音樂與 Spotify 的關係更為緊密，兩者互為戰略股東交叉持股。

此外騰訊音樂娛樂集團也在同日公布財報，第三季營收達人民幣 78.1 億元，年增 3%。歸屬於母公司股東純益為人民幣 7.40 億元；非國際財務報告準則下（Non-IFRS）歸屬於股東純益淨為人民幣 10.2 億元。而每股 ADS 為人民幣 0.61 元，超出預期的人民幣 0.49 元。

第三季騰訊音樂線上音樂服務收入年增 24.3%。線上音樂訂閱收入年增 30.2%，達人民幣 19.0 億元。線上音樂付費使用人數達 7120 萬人，年增率 37.7%，比第二季成長 500 萬人。第三季音樂用戶付費比率達 11.2%，高於去年同期的 8% 與 2021 年第二季的 10.6%。

騰訊音樂提到第三季，雖然有部分輕度使用者暫時流失至其他泛娛樂平台導致線上音樂 MAU 年率有所下滑，但線上音樂 MAU 規模與前一季相比仍上升中。

另一方面，第三季由於中國監管環境變化與產業競爭，公司社交娛樂 MAU 和付費用戶年率與季率成長數值均有所下降，但公司將繼續加強對音訊直播、虛擬直播間，及跨服直播活動等社交娛樂服務的投入。

而在騰訊音樂在公布與 Apple Music 及財報喜訊後，盤後股價上漲 1.6%。