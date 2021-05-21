新約到手 寧德時代供應賓士電動卡車電池將逾2030年

週五 (21 日) 外媒報導指出全球最大汽車電池供應商寧德時代宣布，已與全球第二大卡車集團戴姆勒旗下子公司達成戰略合作協議，計劃於 2024 年開始量產電動卡車鋰電池模組，供應給賓士(Mercedes-Benz) eActros LongHaul 電動卡車，合約期間將超過 2030 年。

寧德時代表示，已與戴姆勒卡車股份公司簽訂協議，為該公司旗下電動卡車提供電池模組，其電池將具備超長的循環壽命及超強快充能力，以滿足電動卡車長途的獨特需要。

同時為靈活適應不同的應用域領和未來電動卡車車型，雙方還將著眼於高模組化和可擴展性的特點，對下一代電池芯和電池模組進行共同設計與開發。

早在 2019 年，戴姆勒卡車和寧德時代就針對 Mercedes-Benz eActros、Freightliner eCascadia 和 Freightliner eM2 車型簽訂鋰電池全球供應協議。如今這次新簽的協議是強化兩家公司間的合作關係。

(圖片: AFP)

除了供應給戴姆勒電動卡車電池模組外，寧德與特斯拉之間的合作更受到市場關注。2020 年 2 月，特斯拉和寧德時代簽署一份為期兩年 (從 2020 年 7 月～2022 年 6 月) 的合約。根據內容，寧德時代將為特斯拉上海工廠的 Model 3 供應電池。

根據 SNE Research 數據統計，2020 年寧德時代鋰電池使用量連續四年排名全球第一，其中 32% 應用於商用車領域。數據還顯示，截止至 2021 年 3 月，搭載寧德時代鋰電池的卡客車在全球的銷售量已超過 34.3 萬台，寧德時代已成為全球商用車市場上最大鋰電池供應商。

今年第一季全球動力電池總裝機量達 48GWh，年增 128.6%，第一季排名前十大的電池廠分別為寧德時代、LG Energy Solution、松下、比亞迪、三星 SDI、SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC 和 PEVE，合計佔據全球 94% 的市場比重，當中寧德時代以 15.1 GWh 名列第一。

