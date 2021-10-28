〈房產〉去年空污好發季中 新北市空氣表現居六都之冠

每年 10 月到翌年 3 月，東北季風使境外與境內污染源匯合，是台灣的空污好發季，依環保署統計全台去年 10 月到今年 3 月，全台各縣市空氣品質指數在 50 以內的良好比率，新北市以 55.92% 拿下六都的冠軍，而高雄的空氣良好率只有僅 1.85% 居末，在今年空污季好發又到，這些指標也值得留意。

這項環保署的統計資料顯示，東台灣的台東、花蓮及宜蘭，為同期空氣品質的前三名，第一名的台東空氣品質良好率後高達 91.76%；台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，東部秋冬為迎風面，氣流擴散條件佳，加上境內工廠少，就算是空污好發季，空氣品質依然清新；北部則因秋冬季為雨季，有助稀釋空污，其中新北因轄區涵蓋空品佳的山海地帶，所以綜合性良好率居六都之冠。

而中南部由於位處東北季風下風處，且旱季河床裸露引發揚塵，再加上部分區域以重工業為主，導致致空品普遍欠佳。

張旭嵐表示，空氣品質劣化，不單單是戶外活動飽受威脅，居住品質也大打折扣，因此重視住家環境的消費者，或是家有過敏兒童的家長，建議在各地空污問題高的區域，室內可加裝空氣濾淨機或全熱交換器，改善空氣品質。

針對空氣品質影響居住品質，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中則指出，空氣品質不僅受大環境影響，也與小環境息息相關，所以即使是在空污相對嚴重的縣市買房，仍可以選擇車流量小的靜巷避開車輛廢氣。

此外，購屋可鎖定空品淨化區，目前全台各縣市透過區域綠化，合計設立了超過 500 處空氣品質淨化區，空品淨化區不但可改善空氣品質，還兼具美化社區、提供休閒等功能，對住家環境頗為加分。