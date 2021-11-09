藥物代工需求高漲 台康生上修擴產計畫 明年總產能增近3倍

台康生 (6589-TW) 持續獲 CDMO(委託研發及生產代工) 新客戶訂單、既有客戶需求更強，台康生並上修擴產計畫，竹北廠明年產能將從原訂的 2.4 萬升提升至 2.6 萬升，幅度近 1 成，明年總產能則將較今年增加近 3 倍、達 3 萬升。

台康生生產基地位於竹北與汐止，兩廠產能分別約 1 萬升、1500 升且達滿載，營運長張志榮表示，今年前三季 CDMO 簽約量已超越去年全年，明年簽約量比今年更好，產線供不應求。

台康生規劃，竹北廠以哺乳動物、抗體、疫苗產線為主，今年底會先增設 4000 升產能，明年再增 1.2 萬升，預期明年竹北廠總產能將從目前的 1 萬升擴大至 2.6 萬升，長期目標要提升至 30 萬升。

此外，台康生擠下南韓與中國 CDMO 廠，取得日本藥廠癌症治療藥物 12 年的長期訂單，張志榮提到，日本客戶產品主要在汐止廠生產，為因應客戶市占提升，2025 年汐止廠將不敷使用，規劃明年再增 1000 升產線，將躍升亞洲最大微生物供應商之一。

台康生營運除 CDMO 外，乳癌生物相似藥今年初完成三期解盲後，臨床數據整理已進入收尾階段，預計今年底、明年初向台灣、歐洲、美國申請藥證。

此外，台康生完成 50.32 億元私募現增案，引進鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘投資的鴻準 (2354-TW)、永齡資本控股、鋐維入股，張志榮表示，訂單量持續成長中，資金也到位，公司十年計畫將可縮短至 5 年達陣，未來也不排除與鴻準進一步合作。

台康生 10 月營收 1.06 億元，月增 34.9%、年增 23.7%；前 10 月營收 13.8 億元，年增 50%。