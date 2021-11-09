安永調查：逾7成受訪企業因疫情加速數位轉型

根據安永調查，71% 受訪企業認為因疫情而加速數位化轉型計畫，52% 企業表示對 5G 和物聯網 (IoT) 感興趣，有 74% 的受訪者認為，未來 5 年將是重塑 5G 流程的機會。

安永聯合會計師事務所今 (9) 日發布「2021 年安永重塑行業未來調查」顯示，隨著企業持續制定數位轉型計畫，65% 受訪者認為新興科技在企業從新冠病毒疫情復甦中將發揮關鍵作用，然而大多數企業仍維持謹慎部署，目前只有 17% 企業投資 5G，另有 73% 企業計畫在三年內投資 5G。

調查發現，64% 受訪企業表示，他們努力尋找合適供應商來滿足 5G 策略，74% 表示供應商必須提供 5G 願景，以建構出強大投資案。

而受訪企業在選擇 5G 供應商時的優先順序中，79% 認為供應商不僅只提供技術優勢，還必須作為合作夥伴提供業務成果，而能提供端到端解決方案是首選的供應商特性 (30%)。

報告還指出，18% 受訪者認為電信營運商是數位化轉型專家，隨著企業越來越多應用 5G 來推動轉型，電信營運商必須提高相關能力；多數受訪者認為 IT 服務商 (51%) 和應用程式 / 平臺供應商 (65%) 是數位轉型專家。

當被問及什麼是 5G 的關鍵挑戰? 有 38% 受訪者認為，5G 與現有技術和流程是最大的挑戰；36% 受訪企業表示關注 5G 與其他新興技術的關係。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監吳培源指出，企業雖知道 5G、物聯網和其他新興技術的重要性，但主要問題還是供應商之間的能力差距，目前台灣主要的電信營運商皆已有持續部署 5G 網路，但是 5G 產業環境尚不夠成熟，電信營運商仍有待探索新的生態系統定位，並且針對自身的特色強項，結盟不同的廠商及發展不同的策略走向。