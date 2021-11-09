長華*封裝材料銷售旺 明年獲利再增逾1成

材料通路大廠長華 *(8070-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長黃嘉能表示，明年各類封裝材料需求維持高檔，動能可一路延續至 2023 年，尤其導線架價格還會再往上，有助旗下長科 (6548-TW) 營運續揚，長華 * 也可認列轉投資收益，估明年整體獲利將再年增 1 成以上。

黃嘉能說明，上次導線架盛世是 1995 年，但今年已刷新當時紀錄，創有史以來最好，與 26 年前相比，當時導線架廠有 20 家以上，現在僅有 5 家，可預期導線架不只今年好，明年還會更好。

黃嘉能也強調，長科 * 現今正與客戶協調明年首季導線架價格，並根據市場供需、客戶關係及材料成本等定價，預期價格將持續向上，有助毛利率攀升，而長華 * 持有長科 * 股權，也可認列轉投資收益，同享獲利果實。

此外，長華 * 代理原廠 Sumitomo Bakelite 經過董事長黃嘉能遊說後，也宣布在台擴大投資，預計在現有廠房擴充封膠樹脂 (Molding Compound)，長華 * 負責將其推廣至 ECU、電源功率模組等新應用，新廠預計 2024 年會開始貢獻。

展望明年，黃嘉能認為，儘管半導體市況有些許雜音，但總體角度來看，產能還是非常缺，預期至 2023 年中前都將相當熱絡，2023 年後隨著各家新廠產能陸續開出，導線架需求將持續增加，其他產品如 Mini LED 也正逐步放量。

黃嘉能看好，明年長華 * 營收、獲利將持續成長，加上轉投資等股息收入，均可望再優於今年，獲利年增幅達雙位數以上。