華碩10月品牌營收416.7億元月減逾2成 微星續寫新猷

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 10 月營收，受供應鏈缺料、上月基期較高影響，單月品牌營收下滑至 416.78 億元，月減 21.73%，但仍創下近七年同期新高，電競大廠微星(2377-TW)10 月營收則衝上 199.25 億元，續創歷史新高。

華碩 10 月品牌營收達 416.78 億元，月減 21.73%、年增 13.66%，累計今年前 10 個月營收達 4001.44 億元、年增 32.46%，也已超越去年全年的 3781.26 億元。

華碩今年以來受惠電競、商用、消費筆電等各產品線需求暢旺，加上板卡需求大增，9 月品牌營收更首度衝破 500 億元大關，但 10 月受上月高基期影響，單月營收月減逾 2 成，但展望第四季，華碩看好，隨旺季需求增溫、Windows 11 筆電新品上市、供應鏈產出增加，第四季營收仍可望保持成長。

華碩明 (10) 日也將召開法說會，預期將公布第三季財報，並釋出第四季、明年營運展望。

微星 10 月則持續受惠宅經濟延續，主機板、顯示卡動能強勁，單月營收再衝上 199.25 億元，月增 3.8%、年增 44%，續創歷史單月新高紀錄，累計今年前 10 個月營收則達 1664.59 億元，年增 40.6%。