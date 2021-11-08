宏碁10月營收280億元年增近1成 寫近七年同期新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收，受惠終端通路庫存水位偏低，助推筆電需求維持高檔，加上轉投資小金雞挹注，單月營收 280.09 億元，月增 0.3%、年增 9.8%，為今年次高，累計今年前 10 月營收 2604.77 億元，年增 18.4%，雙創近七年同期新高。

宏碁表示，個人電腦需求仍大於供給，10 月桌上型電腦營收年增 54.5%，成長幅度最大，反映商用需求強勁，電競事業同樣維持雙位數成長，年增 20.2%，筆電、顯示器營收年增幅也各達 4.8%、4.7%。

另外，宏碁指出，旗下多重事業成長引擎策略持續發酵，10 月非個人電腦事業營收占比攀升至 17.1%，其中，安圖斯科技、電池模組廠的聯永基營收倍增，年增幅達 155.8%、611.9%，售後維修服務商海柏特營收也年增 48.5%，表現均優於本業。

展望未來，宏碁指出，供應鏈長短料狀況並未改善，需求持續強勁，依在手訂單評估，供需之間仍至少有一季缺口，明年出貨表現將視料況供給而定。

宏碁今年前三季也已賺贏去年全年，第三季純益 30.18 億元，季增 4.2%、年增 32.08%，每股純益 1.01 元，續創近 11 年新高，累計前三季純益 86.58 億元，年增 114.4%，每股賺 2.88 元。