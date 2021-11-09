〈美股熱門股〉羅賓漢遭駭資料外洩盤後挫3% Roblox營收翻倍盤後飆28%

羅賓漢遭駭用戶資料外流 盤後跌 3.55%

羅賓漢 (HOOD-US) 周一（8 日）表示，交易應用程式用戶資料在上周遭駭客入侵竊取，駭客並勒索贖金，盤後股價翻黑下跌 3.55% 至每股 36.63 美元。

羅賓漢在部落格貼文表示，上周五（3 日）晚間一名駭客欺騙客服員工而進入系統，隨後竊取約 500 萬筆用戶電子郵件資料，以及 200 萬筆用戶的個人資料，此外，更有一小部分用戶（約 310 名），可能面臨嚴重的個人數據遭曝風險。

羅賓漢也說，目前沒有用戶的社會安全碼或付款訊息遭竊，因此沒有用戶蒙受經濟損失，但是駭客向公司勒索贖金，已通知執法部門調查，並聯絡網路安全公司 Mandiant(MNDT-US) 協助調查。

羅賓漢並未透露是否已支付贖金給駭客，僅表示正在通知受影響用戶，並且引導用戶至應用程式中的「帳戶安全」，以了解個人數據安全的相關資訊。

Roblox 第三季營收成長逾倍 盤後飆漲 28.39%

遊戲公司 Roblox(RBLX-US) 周一盤後公布第三季（截至 9/30）亮眼財報，營收成長逾一倍，激勵盤後股價飆漲 28.39% 至每股 98.86 美元。

Roblox 第三季營收（不包含遞延收入）年增 102% 至 5.093 億美元，繼第二季營收年增 127% 之後再度繳佳績。第三季預訂量（Bookings）年增 28% 至 6.378 億美元，略高於 Refinitiv 分析預估的 6.365 億美元、和去年同期的 4.965 億美元。

Roblox 第三季虧損 7,400 萬美元，合每股虧 0.13 美元，優於 FactSet 調查分析師預估的每股虧損 0.14 美元，去年同期為虧損 4,860 萬美元或每股虧 0.26 美元。

Roblox 表示，第三季平均日活躍用戶超過 4,730 萬人，比去年同期成長 31%，也高於前季 4,320 萬人。

「預訂量」指 Roblox 通過出售遊戲貨幣 Robux 賺取的收入，不過 Roblox 的預訂量僅限於購買 Robux 貨幣後花費的額度，例如，玩家可能在第一季購買 Robux 貨幣，但卻在十個月才花完，那麼收入將隨著時間遞延認列。

Autolus 獲黑石集團 2.5 億美元投資 大漲 25.36%

生物製藥公司 Autolus Therapeutics(AUTL-US) 在黑石集團宣布投資最多 2.5 億美元協助該公司開發白血病療法後，周一股價大漲 25.36% 至每股 6.97 美元，市值逼近 5 億美元。

在黑石集團投資的 2.5 億美元的投資中，其中有 1.5 億美元將用於支持白血病療法「Obecabtagene Autoleucel」的研發和商業化，Autolus 將先收到這筆投資中的 5,000 美元預付款，剩下的會在公司研發達到一定水準後分批支付。作為交換，黑石集團旗下生命科學子公司將獲得該種療法的部分專利費。

此外，黑石集團還將購買 Autolus 價值 1 億美元的美國存托股票（ADS），進而持有這家市值 4.91 億美元公司的一部份股權，同時黑石集團也獲得 Autolus 董事會一席。