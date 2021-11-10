戮力重塑企業形象 臉書計畫移除詳細廣告定位選項

臉書母公司 Meta Platforms (FB-US) 週二宣布，將移除社會普遍認為敏感主題相關的詳細廣告定位選項。

Meta 表示，這些主題包括引用與健康、種族或民族、政治派別、宗教或性取向相關的原因、組織或公眾人物。

臉書廣告產品行銷副總裁 Graham Mudd 表示：「做出移除詳細廣告定位 (Detailed Targeting) 選項的決定並不容易，我們知道這樣的改變對一些企業和組織可能產生負面衝擊，我們一些廣告夥伴已對取消這種定位選項表示擔憂，因為他們有能力協助產生正向的社會變革，但也有一些人可以理解這個決定。」

「我們有信心改進廣告系統，滿足所有客戶需求。」他補充。

除此之外，Meta 將擴大廣告控制，讓所有用戶可以決定減少觀看特定類型的廣告內容。自明年初開始，用戶就能對觀看的廣告形式有更大掌控力，例如，若不願意看到與賭博、減肥等主題相關的廣告，用戶就可以選擇屏蔽。

先前臉書內部調查報告吹哨者 Frances Haugen 指控，臉書將用戶安全置於利潤之後。經歷該事件後，臉書近幾週一直在努力打造企業形象。

Meta 週二股價約下滑 1%，335.37 美元。