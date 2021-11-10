車用晶片短缺逐步緩解 車廠+零件廠同步拉產能

隨著汽車製造業供應鏈問題逐漸趨緩，日產、豐田汽車各大車廠近日紛紛表態將逐步提高產能，車用零件供應鏈也同步增產與建立庫存，以滿足車廠需求。

日經 (Nikkei) 取得的供應商資料顯示，日產汽車計劃下半年汽車產量與上半年相比將提高近 30 萬輛，日產營運長 Ashwani Gupta 周二也對晶片供給狀況給予更明朗的看法。

豐田汽車恢復產能進度最快，在 9 月產量大幅下滑 40% 後，該公司預估 11 月汽車產能將較去年同期成長 4% 至 10%，並估計 12 月產量能突破 100 萬輛的單月紀錄，以年成長 30% 的目標試圖彌補今年夏季的減產。

展望明年，豐田汽車認為，在晶片短缺趨緩情況下，明年 1 月起單月產能有望回升至 85 萬輛。

本田汽車也正在放寬原先的減產措施，限產已使該公司上半年產量下滑 20% 至 53.5 萬輛，不過下半年產量仍將比原先目標低 10%，預計最慢明年 1 月將會恢復以往產能，明年全年產能進一步增加。

美國通用汽車 (GM-US) 執行長巴拉 (Mary Barra) 認為，晶片短缺問題將逐漸改善。該公司正在加速年底前的生產速度。

此外，受惠於零件供貨恢復正常，福特 (F-US) 也上修全年淨利預測，該公司對於短缺展望與通用相同。

車用零件供應商也正在提高產能，全球第三大零組件供應商 Denso 截至 9 月的庫存水位，已比疫情前高 40%，第五大零組件商 Aisin 同期庫存則提高 30%。

此外，夏季受疫情影響的車用零件東南亞廠房也正在恢復營運，除了瑞薩恢復越南廠產能外，車用線束商古河電氣本月越南廠產能已全線恢復。