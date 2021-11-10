〈台股盤中〉電子股熄火 金融、資產撐盤 力守17500點

美股四大指數高檔回落，亞股今 (10) 日跌多漲少，台股電子權值股也熄火，由國泰金、富邦金等金融指標股、資產族群撐盤，指數多空交戰，盤中維持 17500 點附近震盪，估量約 3300 億元。

電子三雄表現疲軟，台積電股價紅翻黑，盤中在盤下震盪，最低至 608 元，下跌 0.5%；聯發科開低走低，下探至 963 元，跌幅 1.4%；鴻海早盤黑翻紅，力拚站穩盤上；聯電、台達電、日月光投控也走弱。

盤面上資產股相對抗跌，國產通過南港開發案預算逾 158 億元，前三季獲利創 4 年同期新高，股價攻上漲停，鎖在 27.5 元；其他資產股也沾光，東和、國揚、南紡、中石化也有逾半根漲停。

台積電拍板日本、高雄建新廠，概念股受消息激勵，股價強勢，帆宣、台勝科、華景電大漲超過 6%，祥碩、萬潤、三福化、公準、家登表現也不俗。

板卡族群延續昨日漲勢，微星漲逾 4%，捷波、映泰、麗臺、技嘉也撐在盤上，不過華碩、撼訊、華擎、青雲等則漲多拉回。

法人表示，市場對通貨膨脹憂慮引發賣壓湧出，美股連日創高後，自高檔回落，而台股連三日收漲也出現獲利了結，加上量能未明顯放大，盤勢震盪恐加劇。