美國家庭債務總額首度突破15兆美元大關

根據紐約 Fed 在週二 (9 日) 公布的報告顯示，由於物價上漲推高了房屋和汽車相關的債務，美國第三季家庭債務總額首度超過 15 兆美元大關。

報告中指出，美國第三季家庭債務總額季增 1.9%(2860 億美元)，年增 6.2%，達到 15.24 兆美元。其中，第三季美國家庭房屋貸款季增 2.2% 至近 10.7 兆美元，汽車貸款則是季增 280 億美元。

報告中也指出，儘管對經濟成長感到擔憂，但是美國第三季信用卡貸款仍增加了 170 億美元，達到了約 8000 億美元左右，扭轉了疫情期間消費減少的趨勢。

紐約 Fed 研究員 Donghoon Lee 表示：「隨著疫情期間的刺激和補助措施結束，我們開始看到在疫情期間消費減少和卡債下降的趨勢發生逆轉。防疫封鎖措施的解除，使民眾消費正常化，信用卡的使用也將會逐步恢復至疫情前的水準。」

Lee 也強調，即使債務負擔增加，但是拖欠率仍然很低並且出現下降。他認為，這有很大程度上是受惠於政府救濟的大量湧入，導致儲蓄和個人收入水平升高。

紐約 Fed 日前的調查顯示，10 月美國消費者對未來 12 個月的通膨預估值中位數升至 5.7%，前值為 5.3%，未來 3 年的通膨預估值中位數則持平於 4.2%，兩者均為 2013 年 Fed 啟動調查以來最高水平。

紐約 Fed 表示，消費者對短期和中期通膨預估的不確定性有所增加，美國消費者預計，未來 1 年房租和食品等價格將快速上揚，對食品和天然氣價格的漲幅預期均高於 9%，租金估漲 10.1%，創下歷史新高，這些項目在家庭支出當中佔據很大比重，且不容易被取代。