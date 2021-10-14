EIA：能源價格高漲影響 冬季美國家庭取暖支出費用恐大幅飆升

根據美國能源資訊局 (EIA) 發表的冬季燃料前景報告，由於全球能源價格飆升，美國家庭今年冬天取暖的能源支出費用恐將較去年大幅飆高。

近期全球能源價格大幅上漲，導致中國和印度等大型經濟體已經出現電力短缺、限電等問題。

儘管美國目前尚未出現這樣的情況，但是隨著天然氣等取暖用燃料價格持續升至多年高位，在進入冬季天氣更加寒冷後，將會對美國家庭財務狀況造成壓力。

EIA 代理署長 Steve Nalley 表示，目前能源需求的增長已經超過了供應的增幅，因此導致全球能源價格續升，情況似乎超出意料。

在去年，由於新冠肺炎疫情的衝擊，能源需求大減，能源價格跌至多年低點，尤其是天然氣，作為美國最常用的取暖燃料，創下 25 年新低，有將近一半的美國家庭依賴天然氣取暖。

EIA 預估，在如今能源價格飆升的情況下，今年 10 月到明年 3 月的取暖需求高峰期間，美國家庭在天然氣費用上的平均支出，估計較一年前同期大幅上漲 30% 至 746 美元。

美國勞工部在週三公布的數據顯示，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 略高於市場預期，主因就是燃油和天然氣服務價格飆升，這也將考驗聯準會 (Fed) 對美國通膨只是暫時性的論點。