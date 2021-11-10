〈金融風險指數〉通膨效應升溫 海外信用風險攀升

金融研訓院今 (10) 日發布金融風險指數報告，在「傳染與蔓延」部分，受通膨預期效應影響，導致海外信用風險上揚，其中海外市場的恐慌指數明顯下滑市場波動風險大幅下降，但因通膨效應強化市場對各國央行之升息預期，導致海外信用風險升溫。

報告也指出，10 月我國主要曝險地區之恐慌指數皆明顯下滑，僅日本因大選等政治因素而呈現攀升，市場波動風險大幅下降，然而各國國內通膨數據屢創新高，除使各國央行升息壓力加劇，也造成經濟成長的隱憂。

報告指出，市場預期心理導致貸款違約保險商品之價格攀升，美、中、日、歐信用違約指數皆顯著上揚，其中又以日本上升至 2021 年 1 月以來新高為最。

在國內金融市場傳染效應方面，傳染風險連續兩個月下滑，而風險大幅下降為本次 TAIFRI 下滑的主因，該項次構面已連續兩個月下滑，並降至 2020 月 1 疫情前的新低，顯示新冠病毒疫情衝擊在我國金融機構之間引發連鎖效應的系統性風險已下降。

另外，在「金融部門的穩定度」部分，我國銀行體質穩健風險和緩，其中逾放比今年以來全都小於 0.25%、呆帳覆蓋率也大於 600%，整體而言資產風險變化不大。

期限結構與資本結構方面，今年以來本國銀行存放比位於 71% 左右，平均資本適足率則位於 14% 左右的歷史新高水準。顯示疫情期間本國銀行資金充裕、資本體質亦相當穩健，低存放比並未影響本國銀行的獲利能力。惟隨著放款風險性資產的成長，資本適足率則連續 4 個月呈現微幅下滑。