日本10月工具機接單金額年增81.5% 外需創3年半來新高

日本工具機工業會 (JMTBA) 週三 (10 日) 公布最新統計數據，10 月的工具機訂單初值報年增 81.5% 至 1492 億日圓，連續 12 個月優於去年同期，也更新前月 (9 月) 創下的近 3 年來新高紀錄。

背景和美國市場的半導體製造設備需求暢旺有關，加上來自海外市場的需求水準出現睽違 3 年 7 個月的新高，都帶動日本 10 月的工具機訂單數字向上攀升。

10 月日本國內工具機市場的內需表現報年增 74.0% 至 502 億日圓，和上半年底、訂單大量湧入的 9 月份相比雖減少 12.6%，但也算是在 COVID-19 疫情當中出現顯著回溫。

日本大型工具機廠商大隈 (Okuma) 表示，客戶為避免材料和零件短缺所造成的交期延誤，因此出現提前下單的現象。

10 月海外訂單的外需表現報年增 85.5% 至 989 億日圓，是 2018 年 3 月以來的高水準。

另一家日本大型工具機廠商牧野 (Makino) 表示，美國市場的半導體製造裝置、以及汽車產業用途的工具機需求正回溫當中。而中國市場即使在電力短缺問題之下引發景氣衰退懸念，但是電子機器用途等的工具機需求也相當穩固。

大隈方面表示，在中國市場有觀察到和生產自動化有關的工具機需求、正從其他國家產品轉換至表現更優的日本產品。