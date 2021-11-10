國泰金前10月賺1279.4億 EPS 9.39元 五大子公司獲利全創高

國泰金控 (2882-TW) 今 (10) 日公布，10 月稅後純益 57.6 億元，累計稅後純益達 1279.4 億元，較去年同期大幅成長 88%，每股純益 9.39 元，續創新高，旗下所有子公司 (國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信) 單月及累計獲利，也全數創同期新高。

國泰人壽 10 月稅後純益 31.2 億，累計稅後純益達 1032.4 億，較去年同期大幅增長 120%，反映投資績效良好，避險成本顯著下降，保險本業死費差穩定貢獻獲利，以及商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。10 月初年度保費及初年度等價保費分別為 147.2 億元及 40.6 億元，皆穩居業界第一。

國壽截至 10 月底避險成本已較去年同期下滑逾 50bps，外匯價格變動準備金亦回升至逾百億元水準。國壽資本水準強健，淨值比及 RBC ratio 分別逾 10% 及 360%。今年前 9 個月外溢保單銷售量居冠，外溢保單件數達 22.8 萬件，新契約保費收入達 38.7 億元，相較去年同期分別大幅成長 190% 及 246%

國泰世華銀行 10 月稅後純益 20.7 億元，累計稅後純益達 209.1 億元，較去年同期成長，淨利收及淨手收表現強健，抵銷去年投資收益高基期所帶來的影響。累計淨利息收入較去年同期增加 9%；累計淨手續費收入較去年同期成長 12%。信用卡有效卡數維持市場第 1，統計至 10 月底為 530 萬張，較去年同期成長 5%。

國泰產險 10 月稅後純益 3.4 億元，前 10 月累計稅後純益 23.8 億元，較去年同期成長 18%，累積到 10 月底保險本業以及整體獲利皆已超越去年全年。10 月份個體簽單保費 21.7 億元，累計個體簽單保費達 206.2 億元，年成長 12%，位居市場第 2。其中，佔比最大的車險累計簽單保費年成長 8%。

國泰證券 10 月稅後純益 0.9 億元，前 10 月累計稅後純益達 18.4 億元，較去年同期成長 72%，寫下歷年來同期新高紀錄。台股經紀業務市佔累計今年前 10 月達 3.5%，較去年同期成長 50%；台股定期定額單月扣款金額續創今年以來新高表現，累計前 10 月台股定期定額扣款金額已突破百億元，年增率倍數增長，占有率近 4 成。

國泰投信 10 月稅後純益 1.5 億元，前 10 月累計稅後純益達 12.5 億元，較去年同期成長 75%，雙雙續創同期新高，1~10 月 EPS 8.31 元，較去年同期 4.75 元成長，總管理資產達 1.2 兆台幣，穩居市場第一。

