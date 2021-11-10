15家金控前10月純益衝破5275億元 一張表掌握僅2家未賺贏去年全年

15 家金控 10 月獲利全數出爐，由於現金股利入帳高峰期已過，幾乎所有金控獲利都較前月減少，但各金控今 (2021) 年以來獲利動能強勁，本月再增 3 家金控、高達 13 家金控獲利已超車去年全年，推升金控累計大賺 5275.85 億元破歷史紀錄，年成長 60%；整體來說，只剩兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW) 未賺贏去年全年，雖然都較去年同期成長，但兆豐金前 10 月獲利年成長率只有個位數。

若以 10 月單月來看，在各金控獲利普遍較前月衰退之際，中信金 (2891-TW)、合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW)、國票金 (2889-TW) 等 4 金控逆勢小增，而國泰金 (2882-TW) 以稅後純益 57.6 億元奪下單月獲利王。

以累計獲利來看，富邦金 (2881-TW) 穩坐稅後、EPS 雙冠王寶座，也是唯一賺超過一個股本之金控。此外，截至上個月，已有 10 家金控包括：富邦金、國泰金、中信金、元大金 (2885-TW)、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、華南金、日盛金 (5820-TW) 之累計獲利賺贏去年全年，本月再增第一金 (2892-TW)、合庫金、國票金等 3 家，共 13 家金控累計獲利已超車去年一整年的表現。

富邦人壽未實現評價餘額重返 1500 億元 國壽淨值比、RBC 雙創新高

富邦金 (2881-TW) 自結 10 月稅後純益 56.04 億元，累計前 10 月稅後純益 1358.15 億元，年增 82%，每股純益達 11.81 元。富邦金指出，10 月中大盤震盪，當月指數終以小漲約 0.3% 作收，金雞母富邦人壽仍維持彈性操作、並持續實現投資獲利約 40 億元，推升個體淨值項下「金融資產」之未實現評價餘額 (URCG) 重返 1500 億元以上、來到 1520 億元。且 10 月還有國內股票現金股利約 2 億元入袋，累計前 10 月國內股票現金股利已入帳約 179 億元。

10 月新台幣僅微幅升值 0.5 分，富邦人壽 10 月不含避險成本的匯兌利益約 10 億元，遠優於 9 月的匯兌損失 4 億元；但考量外匯波動，10 月持續增提外匯價格變動準備金約 9 億，10 月底餘額為約 80 億元。

國泰金控 10 月稅後純益 57.6 億元，搶下單月獲利王，累計前 10 月大賺 1279.4 億元，年增 88%，再創歷史同期新高，每股稅後純益高達 9.39 元。五大子公司單月及累計獲利全數創高，其中金雞母國壽今年獲利已達 1032.4 億，較去年同期大幅增長 120%，淨值比及資本適足率 (RBC) 分別逾 10% 及 360%，續居歷史高位，資本水準強健。

國壽掌握到台幣上下波動時機、機動操作，避險成本也大幅下降，截至 10 月底避險成本已較去年同期下滑逾 50bps，10 月增提外匯價格準備金 22 億元，累計餘額達 102 億元，仍是同業最高。

中信金累計獲利首度突破 500 億元 總資產超過 7 兆元

中信金 10 月單月稅後純益為 39.62 億元，累計前 10 月合併稅後盈餘 504.37 億元，為該金控成立以來首度突破 500 億元，較去年同期成長 29%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.53 元。中信金 10 月底合併淨值逾 4,100 億元，每股淨值上升到 19.9 元。

中信銀行 10 月正式取得泰國 LHFG 金融集團過半董事席次，LHFG 金融集團成為中國信託銀行的子銀行，也正式成為中信金控旗下一員，金控總資產規模在合併 LHFG 金融集團後，首度超過新臺幣 7 兆元，穩坐國內第三大金控。

中信金旗下銀行及保險雙引擎發威，中信銀行累計前 10 月稅後純益為 254.23 億元，較去年同期成長 7%，應是國銀獲利之冠；台灣人壽保險公司累計前 10 月稅後純益為 236.57 億元，較去年同期成長 43%。

中信金控表示，銀行存放業務動能維持穩健，財管手續費受惠產品多元及數位化創新服務，較去年同期有「雙位數」的成長。在保險業務方面，保險銷售動能佳，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，保險獲利持續創新高。

元大金累計獲利首衝 300 億元 開發金累計獲利年增 219.6% 居冠

元大金 10 月稅後純益 20.09 億元，累計前 10 月稅後純益首度衝破 300 億元大關，創下 303.23 億元歷史紀錄，子公司元大證券仍是主力，累計前 10 月稅後純益近 200 億元，同創歷史新高，和去年同期相比年成長近 93%。

開發金 (2883-TW) 少了 9 月認列大樓的一次性獲利，加上凱基銀行、凱基證券、中壽等子公司獲利略少於平均水準，使得開發金單月獲利下滑，自結 10 月稅後獲利 11.96 億元，但累計前 10 月稅後獲利達 318.88 億元，年成長幅度高達 219.6%，仍是所有金控的進步王，每股純益 2.13 元。

開發金控表示，子公司凱基銀行 10 月稅後獲利 1.01 億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益，但為降低利率波動之影響，凱基銀行積極調整現有部位故產生部分損失，累計前 10 月稅後獲利 37.44 億元。

台股受外資賣超影響，壓抑 10 月份走勢，但凱基證券各業務，包含經紀、自營、衍商、債券等仍表現穩健，10 月份稅後獲利 5.89 億元，累計前 10 月稅後獲利 107.55 億元。

中華開發資本 10 月主要來自於投資部位評價增長，稅後獲利 1.85 億元，累計前 10 月稅後獲利 91.82 億元。中國人壽 10 月稅後獲利 12.70 億元，累計前 10 月稅後獲利 272.07 億元。

開發金控發言人張立荃表示，集團除積極落實各項風險控管以減低外在營運變動之可能衝擊，並已於 10 月 1 日臨時股東會通過以股份轉換方式將中國人壽納為 100% 持股之子公司，預計在今年年底前取得主管機關核准並完成股份轉換。

新光金前 10 月獲利年增 22.2% 兆豐金累計獲利唯一「個位數」成長

新光金 (2888-TW) 自結 10 月稅後純益 6.95 億元，累計前 10 月稅後純益已達 223.27 億元，續創新高，年增 22.2%，每股稅後純益為 1.68 元，每股淨值達 17.5 元。

10 月 1 雜幣兌美元走強，新壽伺機增提外匯價格變動準備金約 13.5 億元，目前外匯準備金水位已達 33 億元。

旗下新光銀行 10 月稅後純益 4.04 億元，前 10 月大賺 55.66 億元，年增約 8.2%。而第三大獲利引擎元富證券，10 月賺 1.87 億元，前 10 月累計獲利 32.13 億元續創新高，年增高達 161.9%，成為撐起新光金獲利亮眼的重要支柱。

兆豐金 10 月稅後純益 16.88 億元，累計前 10 月稅後純益 213.93 億元，年成長率僅有 3.67%，為金控中唯一「個位數」成長的金控；主要是核心子公司兆豐銀行 10 月單月稅後獲利只有 13.08 億元，不但較 9 月的 13.5 億元更差，前 10 月累計獲利更比去年同期衰退逾 8%；利息收入減少，加上財務操作獲利較上月減少約 3 億元，且股利分派近尾聲，都是讓兆豐銀單月稅後獲利持續減少的主因。

台新金 10 月獲利衰退一理由說分明 第一金累計獲利年增 20%

台新金控自結 10 月稅後純益 8.1 億元，年減 22.9%，主要是認列金控取得台新人壽交易合約中的或有價金評價受殖利率上升影響 5.37 億元，但若看累計稅後純益則達 185.7 億元，年增 45%，每股稅後純益 (EPS)1.50 元，表現依舊亮眼。

台新銀行 10 月稅後純益 11.7 億元，累計稅後純益 112.8 億元，由於核心業務獲利動能持續穩健，使得銀行淨利收及淨手收均較去年同期累積增加，累積稅後純益年成長 4%。資產品質仍維持穩健，截至 10 月底，逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1052.10%。

另一獲利引擎台新證券貢獻持續發威，10 月稅後純益 2.4 億元，主要是因大盤指數較上月回升、公司操作績效提升及承銷案件數較上月大幅增加，公司營業證券評價利益、出售證券利益及承銷收入皆增加所致，累計前 10 個月稅後純益 14.1 億元，年成長達 167.74%。

台新人壽 10 月稅後純益 1.4 億元，當月保費收入持續成長、投資績效亦穩健增長；累計稅後純益 6.4 億元，整體獲利表現優於同期。

第一金控 (2892-TW) 受到資本市場拉回影響，使銀行子公司金融交易利得下滑，金控自結 10 月稅後純益為 11.7 億元、月減 23.4%，累計稅後純益 176.92 億元，在本月已經賺贏去年全年，年增 20%，累計每股稅後純益 1.36 元。

合庫金前 10 月獲利創歷史同期新高 玉山金前 10 月獲利年增 13%

合庫金 (5880-TW) 自結 10 月稅後純益為 16.99 億元，較去年同期增加 27.46%，累計稅後純益為 181.62 億元，不但創歷史同期新高，且已經超越去年全年獲利，年增 32.39%，每股稅後純益為 1.29 元。

合庫金之所以繳出如此亮眼成績，主要受惠於存放款營運量增長、手續費收入與利息收益增加，以及逾放金額大幅下降等因素，其中逾放比 0.21%，創歷年最低紀錄，顯示資產品質強健。

玉山金控 (2884-TW) 自結 10 月稅後純益 13.1 億元，累計稅後純益 172.13 億元，雖然較去年同期成長 13%，但尚未突破去年全年，EPS 為 1.29 元；主要子公司玉山銀行累計前 10 月稅後純益 151.6 億元，較去年同期成長 6.2%，玉山證券累計稅後純益成長 157.6%，玉山創投累計稅後盈餘成長 51.8%。

永豐金累計前 10 月獲利創史上最高 華南金累計獲利年增 146%

永豐金 (2890-TW) 自結 10 月稅後純益 9.21 億元，累計稅後純益 137.1 億元，獲利創史上最高，年增率達 33.31%，每股純益 (EPS) 為 1.22 元。

永豐銀行 10 月單月稅後純益 7.60 億元，累計 1-10 月稅後純益 97.85 億元；另一獲利引擎永豐金證券，10 月單月稅後純益 2.26 億元，累計稅後純益 39.21 億元，較去年同期大幅成長 87.7%，主要受到國內外證券市場交易熱絡，大幅助攻永豐金獲利成長。

華南金 (2880-TW) 自結 10 月稅後純益 11.02 億元、月增 0.5%，累計稅後純益 152.86 億元、年增 146%，累計每股稅後純益 (EPS)1.16 元，每股淨值為 15.02 元。

核心子公司華南銀行雖然 10 月手續費收入與金融交易利得的股息收入較為減少，不過因為放款利息收入增加，一來一往下，10 月稅後純益 9.73 億元，單月仍小增 1.46%，累計稅後純益 128.24 億元、年增 26.2%。

國票金累計獲利超車去年 日盛金前 10 月獲利年增 45.3%

國票金 (2889-TW) 自結 10 月稅後純益 2.33 億元，累計稅後純益 33.01 億元，獲利也大幅成長，不但年增 23.49%，也已超車去年全年，累計 EPS 達 1.1 元。

但國票金礙於經營規模與模式，在 15 家上市櫃金控中，EPS 只勝過日盛金，在明年第 1 季日盛金即將併入富邦金而將消滅之下，未來在 14 家金控中，國票金的獲利能力與競爭力能否更上層樓，併購安泰銀 (2849-TW) 將成為關鍵。

日盛金 (5820-TW) 自結 10 月稅後純益 1.56 億元，累計前 10 月稅後純益 35.28 億元，年增 45.3%，每股稅後純益 0.92 元。富邦金計劃獲准後在明年首季完成合併日盛金，合併後以富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司，日盛金控並將因合併消滅而解散。