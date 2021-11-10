〈華碩法說〉明年商用筆電估增10-20% 將掌握元宇宙成長契機

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望明年，共同執行長胡書賓表示，華碩仍將以優於市場平均為目標，其中近年擴大布局的商用市場明年出貨可望年增 10-20%，此外，面對近期元宇宙 (Metaverse) 熱潮，共同執行長許先越強調，華碩將抓住每個成長契機。

胡書賓表示，華碩仍正向看待全球進入新數位生活、學習等混合生活常態，看好筆電等生產力產品將成為數位裝置主流，且為剛性需求，從整體市場來看，預期明年、未來數年全球個人電腦需求將上看 3.5 億台，相比 2019 年 2.5-2.6 億台的市場規模，將大增近 1 億台，市場商機可期。

展望明年，胡書賓認為，隨著企業逐步恢復辦公室運作，商用需求將強於消費性機種，華碩也將鎖定具市占優勢的地區、客群，強化商用布局，估明年成長將達 10-20%，優於市場平均，消費性產品也全面導入 OLED 螢幕，提升產品競爭力，估明年也將成長近 1 成。

教育需求方面，胡書賓認為還要觀察美國市場動態，因美國 Chromebook 占全球約 7 成市占，多數美國 K12 學校需求也逐步滿足，因此後續還要關注產品週期、美國政府預算變化，但預期教育機種出貨仍可維持 5% 以內的年增幅度。

另一方面，近期元宇宙議題火熱，許先越表示，華碩雖然與元宇宙無直接關聯，但可望扮演關鍵角色，因華碩與顯卡大廠輝達 (NVDA-US) 是長期合作夥伴，隨著輝達搶攻元宇宙商機，華碩身為關鍵夥伴也可望受惠。

許先越認為，元宇宙需要有完善配套，包含平台、內容等，以華碩本身為例，在雲端平台布局上，就成立子公司台智雲，接手國網中心伺服器維運管理，也投資國內區塊鏈公司，若未來台灣建立自己的元宇宙平台，華碩可望站在產業相對有利的位置。