〈美股盤後〉美股續黑！通膨暴風圈籠罩 台積電ADR跌近3%

週三 (10 日) 美國上月消費者價格指數 (CPI) 飆升，引發市場對 Fed 加快緊縮步伐的預期，VIX 恐慌指數走揚，美債殖利率噴高、科技股遭受重創，銀行股升高，四大指數續收黑，道瓊跌逾 240 點，費半虧損近 3%，台積電 ADR 跌近 3%。

經濟數據方面，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，遠高於華爾街預期，創自 1990 年 11 月以來最大漲幅，顯示企業將成本轉嫁給消費者，增加美國家庭財務壓力。

政經消息方面，美中元首虛擬峰會傳出可能於下週舉行之際，中國領導人習近平伸出橄欖枝表示，只要遵守互相尊重、和平、共存和雙贏等原則，那中國已準備好與美國強化交流與合作、共同解決問題，以及應對全球挑戰。

美中兩國發布《中美關於在 21 世紀 20 年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，將針對氣候問題強化採取行動，包括制定強化甲烷、二氧化碳排放控制的額外措施、有效整合的可再生能源的政策。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.51 億例，死亡數突破 506 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 73.5 億劑疫苗。

週三 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 240.04 點，或 0.66%，收 36,079.94 點。

那斯達克指數下跌 263.84 點，或 1.66%，收 15,622.71 點。

標普 500 指數下跌 38.54 點，或 0.82%，收 4,646.71 點。

費城半導體指數下跌 107.5 點，或 2.83%，收 3,693.0 點。

標普 11 大板塊僅公用事業、必需消費品和醫療保健板塊收紅，能源、資訊科技和通訊服務板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王全面下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.92%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.63%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.53%。

道瓊成分股漲跌不一。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.24%；Nike (NKE-US) 下跌 3.2%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.59%；高盛 (GS-US) 下跌 1.54%；Merck (MRK-US) 上漲 1.56%。

費半成分股一片血染。AMD (AMD-US) 大跌 6.08%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.91%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.86%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.77%；美光 (MU-US) 下跌 2.88%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.16%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.94%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.77%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.63%。

企業新聞

歐盟法院維持對 Google 24 億歐元反壟斷罰款後，Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.03% 至每股 2,917.87 美元。

特斯拉勁敵、電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 週三在那斯達克掛牌上市，發行價為每股 78 美元，開盤價為 106.75 美元，收紅 29.14% 至每股 100.73 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 盤中一度下跌超過 3%，市值跌出兆美元俱樂部，尾盤急遽拉升之下，終場收紅 4.34% 至每股 1,067.95 美元。

Coinbase (COIN-US) 暴跌 8.06% 至每股 328.60 美元，受市場交易熱度降溫影響，該公司最新財報營收達 13.1 億美元、每股純益達 1.62 美元，皆遜於華爾街預期。

經濟數據

美國 10 月 CPI 年增率報 6.2％，預期 5.8%，前值 5.4%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.9％，預期 0.6%，前值 0.4%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 4.6％，預期 4.3%，前值 4.0%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.6％，預期 0.4%，前值 0.2%

美國上周 (11/6) 初領失業金報 26.7 萬人，預期 26.5 萬人，前值自 26.9 萬人上調至 27.1 萬人

美國上周 (10/30) 續領失業金報 216 萬人，預期 209.5 萬人，前值自 210.5 萬人下修至 210.1 萬人

華爾街分析

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 稱：「既然 CPI 指數突破 6%，我認為 Fed 將變得有點緊張。他們不可能忽略這個數據，這可能將促使 Fed 更偏向鷹派。」

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 分析：「聯準會一直說通膨是暫時的，但有越來越多的證據表明這不是真的，除了向市場公布採取的行動外，Fed 幾乎沒有行動，但我認為，即便是他們也會對升息力道感到些許擔憂。」

Quadratic Capital 創始人暨投資組合經理人 Nancy Davis 稱：「週三 CPI 顯示，又一個月的通膨數料遠高於 Fed 的通膨目標，主要原因是持續的供應鏈問題和勞動力短缺。如果通膨沒有消退，Fed 可能需要以更大幅度地縮減購債規模並升息，這可能會打擊股市和債市。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主