元太攜手冠捷推25.3吋四色電子紙看板 搶進智慧交通市場

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (10) 日宣布攜手顯示器及電視製造商冠捷科技 (TPV) ，推出 25.3 吋四色彩色電子紙看板，這是雙方繼 4 月合作後再度推出新品，將進一步瞄準智慧交通、智慧零售市場，目前也獲得日本 CREA、波蘭 Ledatel 集團等系統整合商採用試點。

元太表示，25.3 吋彩色電子紙看板採用 E Ink Spectra 3100 四色電子紙技術，應用黑、白、紅、黃等四色墨水粒子，可望呈現鮮明顏色，適合應用在廣告電子看板上，除目前系統整合商採用試點外，未來也將鎖定鐵道交通公共顯示、百貨零售廣告看板等應用市場。

元太今年 4 月就與冠捷合作開發推出 7.3 吋桌上型彩色電子紙廣告牌，目前雙方合作領域已進一步擴展至電子看板，包含 31.2 吋、42 吋等機種，展望未來，元太看好，在電子紙超低耗電、省電等特性，加上生態圈持續擴大，可望進一步協助全球產業達到零碳排目標。

營運方面，元太 10 月在揚州模組廠逐步復工、遞延訂單出貨帶動下，單月營收衝上 22.06 億元，月增 17.9%、年增 38.2%，創下 2013 年 12 月以來，近八年單月新高，累計前 10 月營收 150.89 億元，年增 18.8%。