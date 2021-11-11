〈美股熱門股〉DoorDash傳併購喜訊漲11% 萬事達卡前景看俏漲3%

DoorDash 傳併購喜訊 大漲 11.58%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash(DASH-US) 周三（10 日）股價大漲 11.58% 至每股 214.24 美元，延續在前日盤後宣布收購荷蘭同業競爭對手 Wolt 出現的漲勢，也得益於 2021 會計年度第三季亮眼營收加持。

DoorDash 將以 81 億美元收購荷蘭同業競爭對手 Wolt，盼擴張國際市場版圖，預計明年上半年完成交易。

富國銀行分析師表示，Wolt 會是 DoorDash 很好的合作夥伴，鑑於 Wolt 注重執行與效率、鬥志旺盛的文化，還有強大的留客能力，看好兩家公司合併，將 DoorDash 目標價從每股 235 美元上調至 260 美元。

DoorDash 第三季營收年增 45% 至 12.8 億美元，優於華爾街分析師預估的 11.8 億美元，經調整後每股虧損 0.3 美元，略遜於分析師預估的每股虧損 0.26 美元，淨損為 1.01 億美元，相較去年同期的 4,300 萬美元進一步擴大，經調整後 EBITDA 為 8,600 萬美元，與去年同期持平。

DoorDash 表示，第三季總訂單量較去年同期成長 47% 至 3.47 億張，總訂單價值為 104 億美元，年增 44%，預估第四季總訂單價值將介於 103 億至 107 億美元之間，經調整後 EBITDA 將介於 0 到 1 億美元之間。

萬事達卡前景看俏 漲 3.86%

萬事達卡 (MA-US) 周三在投資者日公布 2022 至 2024 年的亮眼業績新目標，並宣布擴大企業合作發展「先買後付」(BNPL) 後，激勵股價上漲 3.86% 至每股 357.94 美元。

萬事達卡預估，從 2022 到 2024 年，公司淨營收的年複合成長率約介於 17-19%，年營益率至少達到 50%，並且預估每股獲利的年複合成長率為略高於 20% 。

不過 Baird 分析師 David Koning 給客戶的報告中寫道，這些目標令他感到震驚，尤其是考慮到投資人對新的金融科技、監管與跨境復甦的腳步感到擔憂。

萬事達卡在投資者報告中提到，公司將在支付領域尋找新的成長途徑，預估此市場規模將達到 255 兆美元，是尚未開發的巨大商機，並表示會透過加速數位應用發展吸引新的消費者，看好自家在匯款、商業交易與帳單支付等方面的潛力。

此外，萬事達卡也積極參與 BNPL 領域，表示將與包括美國航空 (AAL-US) 在內等一系列企業展開合作。

Uber 官司纏身 下跌 4.68%

Uber(UBER-US) 周三遭美國司法部（DOJ）控告向身障人士收取等候時間費用，並要求賠償受影響的身障人士與民事罰款，利空影響 Uber 股價下跌 4.68% 至每股 43.38 美元。

Uber 自 2016 年 4 月起開始向乘客收取等候時間費用，最初只在幾個小城市實施，最後擴及全美。

美國司法部認為，身障人士由於行動不便，平均需要花超過 2 分鐘才能入座，因此認為 Uber 的等候費用有歧視之嫌，違反《美國身障人士法》中隊私人運輸公司不得歧視身障人士的規定。

Uber 發言人回應：「只要身障乘客提醒司機有多收等待費用，就會主動退還款項，而且公司上周已實施新政策，現在持有身障證明的乘客，皆免收等待費用。」