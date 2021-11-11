〈財報〉Affirm第一季財報告捷 宣布與亞馬遜擴大合作 盤後漲逾27%

線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 周三（10 日）盤後公布第 2022 會計年度第一季亮眼財報，營收年增逾 5 成、活躍用戶翻倍成長，並宣布與亞馬遜擴大合作，激勵盤後股價大漲逾 27%。

Affirm 第一季（截至 9/30）營收年增 55% 至 2.694 億美元，優於去年同期的 1.739 億美元，也高於 Refinitiv 分析師預估的 2.4823 億美元，淨損為 3.066 億美元，經調整後每股虧損 1.13 美元。

該公司第三季活躍用戶比去年同期成長 124% 至 870 萬人，平均每位客戶有 2.3 筆交易，年增 8%。

此外，不包括 Affirm 最大客戶派樂騰（Peloton）(PTON-US) 在內的商品交易總額（GMV）比去年同期成長 138%，活躍商家達到 10.22 萬家，高於去上季 2.9 萬，也遠高於去年同期的 6,500 ，一定程度上要歸功於與電子商務軟體平台 Shopify(SHOP-US) 的合作

Affirm 預估第二季營收將介於 3.2 億至 3.3 億美元之間，遠高於華爾街分析師預估的 2.961 億美元，經調整後虧損占營收的比率約在 - 5% 至 - 7% 之間。商品交易總額將介於 35.5 億與 36.5 億美元。

Affirm 並上調全年營收預測， 2022 年度（截至 6/30）營收將達到 12.25 億至 12.5 億美元，高於原估的 11.6 億至 11.9 億美元，此外，全年商品總額將介於 131.3 億至 133.8 億美元，也高於先前預測的 124.5 億至 127.5 億美元。

該公司執行長 Max Levchin 表示，越來越多人接受公司分期付款方案的透明度、靈活度與價值，強勁的第一季業績證實公司營運逐漸成長的態勢。過去一年內，公司平台上的合作商家增加到 10 萬多家，活躍消費者數量也增加一倍多，推動商品較易總額、參與度與營收成長。

Affirm 盤後大漲 27.46% 至每股 170.20 美元，一舉扭轉收盤頹勢。

深化與亞馬遜合作 全面提供購物分期服務

Affirm 同日也宣布將擴大與亞馬遜 (AMZN-US) 的合作關係，全面提供美國地區亞馬遜商城與其購物應用程式分期付款服務，只要商品符合條件或價格滿 50 美元以上。先前該項服務僅提開放給部分客戶。

作為此擴大合作協議的一部份，Affirm 向亞馬遜發行兩批股票購買權證，包括以每股 0.01 美元購買 700 萬股的權證，以及另外以每股 100 美元購買 1500 萬股的權證，每筆認股權證將隨著時間推移兌現。