傳恒大未支付1.48億美元離岸美元債息 再陷債務違約危機

路透援引知情人士報導，周三 (10 日) 的 30 天寬限期結束前，仍有部分恒大集團的美元債券持有人還沒收到債券利息，恐使恒大集團再次瀕臨債務違約邊緣。

一旦恒大周三無法支付 2022 年 4 月、2023 年與 2024 年到期的三筆合計逾 1.48 億美元債券利息，將導致該公司違約，並觸發其他美元債券的債券交叉違約條款，進而加劇中國債務危機。

台北時間周四 (11 日) 截稿前，恒大 ADR(EGRNY-US) 小漲 0.91%，暫報每股 7.35 美元。

倫敦律師事務所 Addleshaw Goddard LLP 的重組業務合夥人 Karl Clowry 預計，恒大仍會支付到期離岸債券利息，並指出，未來幾周內，中國監管部門為房地產業訂定的融資規則「三條紅線」可能會有所放寬。

Clowry 說：「如果恒大無法在規定時間內償還債息，就有可能導致交叉違約，並觸發連鎖效應，牽累整個中國房地產業，後果是相當驚人的。」

今年 9 月與 10 月，中國房地產危機使全球市場動盪不安，並在北京政府試圖安撫後短暫平穩。然而，就在美國聯準會警告，中國房地產可能恐波及全球金融市場後，人們的擔憂再度浮上檯面。

因恒大財務狀況不斷惡化，越來越多中國房地產開發商信用評等遭到下調。

穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Service) 周三下調佳兆業集團評等，原因是其債權人面臨流動性風險、財務靈活度有限與前景疲弱，標準普爾全球評級 (S＆P Global Ratings) 也將世茂集團的長期評等自 BBB - 下調為 BB+，擔憂艱難的業務環境將阻礙世茂償還債務。

房地產開發商花樣年控股集團 (Fantasia Holdings) 也受到恒大潛在影響，周三股價暴跌逾 35%，該公司此前警告恐無法償還 10 月 4 日到期的 2.057 億美元債務。