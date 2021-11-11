特斯拉獲散戶買盤收高逾4% 驚險保住1兆美元市值

特斯拉股價連日來的跌勢，一度讓該公司周三 (10 日) 盤中市值跌破 1 兆美元，不過在散戶逢低買盤簇擁下，終場反彈收高逾 4%。

特斯拉 (TSLA-US) 盤中一度挫跌 3.5%，不過尾盤反彈，終場上漲 4.3% 至每股 1067.95 美元。在富達 (Fidelity) 的散戶交易平台上，特斯拉是買進股數第二大的個股，僅次於當天掛牌的新股 Rivian(RIVN-US)。

此外，Vanda 研究公司數據顯示，即使在周一和周二遭到劇烈拋售期間，散戶仍買超 1.57 億美元的特斯拉股票。不過 Vanda 警告，大量特斯拉買權將在本周和下周到期，投資人切莫忽視選擇權到期帶來的賣壓。

自執行長馬斯克承諾賣股至今，特斯拉股價表現低迷，周一和周二連兩日共下挫 16%，市值蒸發將近 2000 億美元。然而拜 10 月大漲之賜，特斯拉股價今年來累計上漲 51%，遠勝標普 500 同期漲幅 24%。

如此劇烈的震幅，凸顯特斯拉受到數個多空消息拉扯，利多包括 10 月公布的第 3 季財報和交車量均亮麗，以及租車巨擘赫茲 (Hertz) 宣稱訂購 10 萬輛 Model 3，利空主要來自馬斯克承諾將出售 10% 持股。

分析師看法

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 說，近期拋售是對馬斯克賣股消息的「過度反應」，「從基本面來看，特斯拉仍是唯一能讓電動車採用率曲線足以跨到下一個階段的公司，無論在美國國內還是全世界都是如此。」

Roth 資本夥伴公司的 Craig Irwin 說，過去幾天以來的部分賣壓，可能和 Rivian 即將上市有關，但他強調，特斯拉在電動車領域是具有巨大影響力的領導者，股價出現反彈不令人意外。

美國銀行分析師 John Murphy 把特斯拉目標價從 1000 美元提高到 1200 美元，維持「持有」評級。他說，在當前市場情況下，電動車製造商容易取得低廉的資金，認為電動車類股大部分股票的支撐動能將持續。

獲利能力是特斯拉比其他車廠更有餘裕因應晶片荒的關鍵，目前全球最熱賣兩款電動車 Model 3 和 Model Y 都出自特斯拉，而傳統和新進對手正在積極追趕。