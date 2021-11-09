特斯拉空頭部位近361億美元 仍是被做空最多的股票

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 股價在週一 (8 日) 收跌近 5%，讓空方投資人暫時獲得了一些喘息。專家表示，目前特斯拉空頭部位將近 361 億美元，仍然是美股中最大的被做空股票。

根據 S3 Partners 的數據顯示，目前被做空的特斯拉股票數量達到 2950 萬股，低於 1 月初的 6060 萬股。空頭部位占特斯拉流通股的百分比，也從年初的約 8% 降至 3.6%。

不過，S3 Partners 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，特斯拉的空頭部位仍接近 361 億美元。數據顯示，特斯拉仍是美股中被做空最多的股票，是第二名亞馬遜 (AMZN-US)176 億美元的 2 倍。

週一特斯拉股價下跌之前，該公司執行長馬斯克曾在推特上發起了網路投票，詢問超過 6280 萬的粉絲是不是應該出售自己 10% 的特斯拉持股，並獲得了較多的贊成意見。依上週五收盤價計算，出售 10% 的股份將接近 210 億美元。

華爾街認為，馬斯克此舉已說明，無論如何，馬斯克可能已經準備好出售他的大量股份。而根據美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件，馬斯克的兄弟弟弟金巴爾 (Kimbal Musk) 也是特斯拉的董事之一，上週五出售其持有的 88,500 股票。

電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 在先前曾表示，旗下避險公司 Scion Asset Management 已加入特斯拉空軍的行列，已做空特斯拉 80.01 萬股或 5.34 億美元。

不過，即使特斯拉股價在週一下跌，今年迄今仍上漲了約 68%。