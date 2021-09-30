Affirm搭上金融科技業潮流 計畫推出加密貨幣交易服務

越來越多金融機構跨足加密貨幣領域，受年輕人歡迎的線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 也搭上這股潮流，計畫推出加密貨幣交易功能。

Affirm 執行長 Max Levchin 在投資人報告中表示，Affirm 將開發一項讓消費者能「直接從儲蓄帳戶購買與出售加密貨幣」的功能。他說：「是時候輪到 Affirm 支持加密貨幣了，在不久後用戶就能透過儲蓄帳戶與加密貨幣交易無縫接軌。」

不過 Affirm 並未明確給出新功能發布時間，僅透過簡報預告，並公開幾張測試版應用程式交易加密貨幣的圖片，用戶的儲蓄帳戶下方會多出「持有比特幣」（Bitcoin holdings）的顯示字樣。

Affirm 是美國「先買後付」(Buy now, pay later, BNPL) 領域的領頭羊，隨著線上貸款機構、手機投資應用程式與加密貨幣交易所吸引大量年輕用戶，Affirm 也嗅到商機，企圖在這塊競爭激烈的市場中開闢出一條道路。

市場上的競爭對手 Coinbase(COIN-US) 本周就推出新功能，讓用戶能將薪水直接存入 Coinbase 的帳戶內，以利加密貨幣買賣。另外 PayPal(PYPL-US)、SoFi(SOFI-US)、Chime 與羅賓漢 (HOOD-US) 也紛紛推出加密貨幣相關服務。

今年上半年，一家為消費者提供貸款的新創公司 Upgrade 推出一項功能，讓用戶在使用 Upgrade 信用卡購物時能獲得 1.5% 的比特幣回饋。

Affirm 周三股價下跌 1.53%，但盤後翻紅上漲 1.22% 至每股 114.15 美元，市值為 306.59 億美元，該公司自今年 1 月 IPO 以來，市值已成長逾一倍之多。