回應推特承諾！馬斯克出售11億美元持股以支付稅單 五年來首度賣股

特斯拉執行長馬斯克上周六在推特辦網路投票，近六成投票者贊成他賣掉 10% 持股，導致公司股價本周連兩日暴跌，直到周三 (10 日) 才反彈收高。不過當日盤後最新消息顯示，馬斯克已經賣掉部分持股，是他 2016 年迄今首次脫手特斯拉股票。

彭博報導，根據周三出爐的監管文件，馬斯克以每股 6.24 美元的價值，執行超過 215 萬股的股票選擇權，隨即賣掉 93.4 萬股，價值 11 億美元。

另據 MarketWatch 報導，馬斯克在特斯拉周一重挫當天賣股，他以每股介於 1100 到 1200 美元的價格賣出。顯然早在推特發起投票之前，馬斯克就已經敲定賣股計畫。

文件內容顯示，這些普通股被出售，單純是為了滿足申報者執行選擇權、買進超過 215 萬股票之後的稅賦義務。

這是馬斯克 2016 年以來首次賣股，他當年執行股票選擇權並賣掉部分股票，以支付約 5.9 億美元的稅金。

根據 MarketWatch，馬斯克賣掉部分持股後，仍握有超過 1.7 億股特斯拉股票，相當於持有公司 17% 股份。

這次賣股和馬斯克 11 月 6 日在推特發起的投票有關。他當時說，「最近很多人利用未實現利得 (unrealized gains) 作為避稅的手段，所以我提議賣掉我手中的 10% 持股。」最後參與投票的 350 萬名推特用戶中，將近 58% 贊成他賣股。

今年 50 歲的馬斯克是全球首富，根據彭博億萬富豪指數，他周三的身價為 2990 億美元。

受賣股消息影響，特斯拉股價周一和周二累計暴跌 16%，市值蒸發近 2000 億美元，馬斯克的財富也縮水 500 億美元。

不過特斯拉周三開低走高，終場驚險保住 1 兆美元市值，收高 4.3% 至每股 1067.95 美元。