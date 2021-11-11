拜習會將登場 戴琪：美中第一階段貿易協議談判有進展

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周三 (10 日) 表示，針對中國在第一階段貿易協議的落實進展，雙方談判取得進展，但她拒絕預測談判的結果。

戴琪向華府記者表示，拜登政府希望中國確實遵守 2020 年 1 月簽署、為期兩年的第一階段貿易協議，目前正在確認中國履行協議方面是否有未逮之處，例如中國並未採購商業飛機。

她並透露，美中第一階段協議的談判，已經和更大的議題扣連在一起，例如中國「極度活躍」、由國家帶動產業的政策，已妨礙對美國企業競爭。

她說：「我們認為第一階段協議是第一步。如果第一步要花很長、很長的時間，就不符合我們的利益了。」

目前中國採購美國貨的進度遠遠落後承諾，經濟學家統計，截至 9 月底僅兌現 60%。

針對戴琪是否在談判中要求中國採購波音 (BA-US) 的商業飛機，戴琪不置可否地說：「以第一階段協議而言，可以預料我們正在討論並尋找各種選項。」

「拜習會」據傳最快下周以虛擬形式登場，戴琪表示，美中領導人會晤對複雜的雙邊關係有幫助，但這並非促進貿易談判的必要條件。

記者還問到，美國是否考慮會為了減緩美國通膨壓力，考慮放寬對中國貨課徵的關稅。對此戴琪回應，美國貿易代表署 (USTR) 把「301 條款」關稅視為尋求有利戰略地位的一部分，這是讓美國更有效與中國競爭的方式。