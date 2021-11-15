【葉錦龍專欄】指數高檔可留意的二類選股方向

(一)11 月行情已加溫

10 月底曾分析過，當大盤指數 Q4 度過較低迷行情的 10 月後，指數有可能會在 11 月有所表現，因此上次標題為「11 月可拚台股操作績效」，回首觀察 11 月上個月迄今，約半個月就上漲 3.81%，10 月指數單月上漲僅 0.31%，兩者相比投資人應該可明顯感受到行情有好轉；如再從季的角度來分析，Q3 收盤在 16934 點，11/15 收盤 17634 點，剛好整整 700 點，Q4 迄今上漲約 4.13%，因此台股走勢仍在可預期範圍中進行。

接下來的後半個月大盤行情怎麼看？目前推估，將在高檔進行漲多換手整理的動作。

本波低點出現在 10/5 的 16162 點附近，到 11/15 最高點 17683 點，期間高低點最大差距 1521 點，最大漲幅約 9.41%，但迄今卻還未出現一次明顯拉回整理修正，因此可預期買盤愈高檔，追價意願將會有所保留。但目前均線多頭走揚中，且月線日前已向上穿越交叉季線 (黃金交叉)，因此盤勢即使拉回，空間也不大，拉回主要目的是因指標進入超買區要作部分修正調整。

(二) 個股各走自己的路

儘管前述 11 月指數已有走強的跡象，但本次上漲過程當中，個股走勢卻是不一，甚至不少投資人只是賺了指數，但卻沒賺到價差。如本波大盤上漲中創新高的類股，不是眾多電子股，也不是鋼鐵人或航海王這些過往盤面熱呼呼的焦點類股，反而僅侷限在化學類股、超高價電子股、載板與電子通路等族群，而這些族群有個很大的特色，多數投資人較沒興趣，反而是法人較有興趣，因此操作上可從二大方向來操作：

1. 法人作帳股：跟隨法人起舞

上櫃指數從 10/14 起到 11/1 連續上漲 13 天，遠遠超越今年上櫃連漲天數最長的 8 天，因此上次提「年度作帳」買盤可能已動身，超高價千金股頻創新高，就明確告訴投資人有這樣的動向，甚至股王矽力 - KY 股價不僅再創新高價，且價位已來到 5000 元以上，這價位就可在台灣部分地區買一間房子，這些超高價千金股不是一般民眾買得起，超高價千金股的股價走強，就是法人買盤為主。

至於其他載板等類股，股價則見回不回，成交量可看出高檔買盤追價力道略不足，主要是投資人居高思危，在行情未出現明顯反轉前，部分法人作帳重點族群股應有機會隨時挑戰新高價。

2. 高股息殖利率個股或 ETF：抗通膨維持購買力

前次提到國內部分高股息 ETF 陸續進入除息的階段，已除息者迄今表現也還不錯。如元大高股息 (0056-TW) 於 10/22 每股配息 1.80 元，於 11/9 其息值就已順利填完息值，才經過約半個月的時間，當時參與除息者，如不考量相關手續費成本，則期間報酬率約 5.50%，也因此帶動後面其他高股息 ETF 除息的買盤，因此穩健型的投資人若不跟隨法人起舞，則可走自己的一條路，就是買高股息殖利率個股或者高股息 ETF。