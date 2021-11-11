Nvidia執行長：晶片短缺不會很快結束 高需求將持續

Nvidia (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，全球晶片短缺現象最終會消失，但預計不會很快結束。

做為市值最大的晶片製造商負責人，黃仁勳在 Nvidia 的 GTC 會議上，大談公司在元宇宙及人工智慧方面的進展。不過，Nvidia 大部分營收仍來自遊戲顯卡的銷售，約占 47%。由於疫情引發的晶片危機，這些晶片繼續供不應求。

黃仁勳周三 (10 日) 說：「我認為到明年，需求仍將遠遠超過供應。我們在應對供應鏈方面沒有任何靈丹妙藥。」

他表示，幸運的是，公司獲得供應商的支持。因為公司很大，有相當多的供應源，供應鏈是多樣化的，並得到周圍一個大型生態系統的支持。

晶片危機始於疫情初期，當時汽車製造商預計銷售將放緩，紛紛削減了晶片訂單。但消費者此後卻出乎他們意料外，開始成群結隊地購買汽車。與此同時，因疫情受困家中的人們，搶購從電腦工作站、網路攝影機，到電競電腦，乃至遊戲機等幾乎所有電子產品。

隨著如此多的行業開始集中爭奪為數不多的全球晶片製造商的貨源，幾乎可以肯定會出現緊縮。這使得人們如果想馬上獲得 Nvidia 顯卡或 PlayStation 5，並選擇不加價購買，可能需要等上很長一段時間。

儘管黃仁勳預計晶片短缺現象最終會消失，但他並不認為目前旺盛的需求水準是暫時的。相反地，他傾向於認為這種情況會持續下去。

他說，人們也將更多時間花在遊戲上，這導致更多人嘗試使用 Nvidia 的高端顯卡，這也會是種永久性的改變。