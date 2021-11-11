國內二級警戒延長至11/29 即日起開放移工專案引進

疫情指揮中心今 (11) 日宣布，國內 16 日至 29 日維持二級警戒，民眾仍須依規定戴口罩，不過，為了緩解產業缺工問題，即日起開放移工專案引進，印尼為首批來源國，第一階段至明年 2/14 前，採取全數集中檢疫，但因應春節專案，12/15 起會暫緩或減量引進移工。

指揮中心拍板開放引進移工，在境外防疫措施上，來源國政府應落實審認國外仲介公司防疫計畫，並限定 PCR 檢驗機構最多 50 家，以確保採檢品質，此外，移工進入訓練機構受訓前及入境前均應 PCR 檢測，落實一人一室隔離，避免遭感染。

指揮中心說明，基於防疫安全及農曆春節前國人返國檢疫需求，規劃採二階段專案引進移工，第一階段 (2022 年 2 月 14 日前) 移工入境全數採集中檢疫，另配合春節專案，自 12 月 15 日起暫緩或減量引進移工。

勞動部建立入境積分制，依移工完整接種疫苗情形、來源國疫情等項目給予不同配分，合計積分越高者越優先入境；移工入境時 PCR 檢測一次，後續檢疫 14 日，並於檢疫結束前再一次 PCR，結果陰性者，銜接自主健康管理 7 日；雇主應為移工在入境前加保 50 萬元醫療商業保險，以支應入境後確診時的隔離醫療費用。

指揮中心指出，考量印尼防疫準備工作已就緒，且承諾將嚴格監督印尼仲介公司落實防疫工作，因此同意首批移工專案引進；其他來源國移工的引進，將由勞動部、外交部等相關部會持續溝通協商。

指揮中心也宣布，16 至 29 日期間維持疫情警戒標準為第二級，外出時應全程佩戴口罩，但農林漁牧工作者、室內外運動唱歌、拍攝照片或有飲食需求，可免戴口罩。此外，16 日起有陪侍服務的合法休閒娛樂場所，符合防疫規定將可開放營業。