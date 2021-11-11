〈台驊解讀海空運〉顏益財估貨櫃三雄配息率有望達3成

海運業者今年幾乎已確定將大賺，台驊 (2636-TW) 董事長顏益財今 (11) 日談及股利政策表示，「累積盈餘相當可觀，應該是不會讓股東失望」，台驊作為陽明 (2609-TW) 的股東之一，談到貨櫃三雄配息可能性，認為重資產的海運業配息率要達 5 成恐怕不容易，但保守看 3 成以上應該沒問題。

顏益財表示，現在談股利政策時機還早，依目前狀況，台驊負債比僅 41% 左右、財務結構佳，加上累積盈餘相當可觀，應該不會讓股東失望，預告會「盡可能維持向過往的配息水準」。

被問及對貨櫃業者配息的預期，顏益財說，過去陽明租了很多高價船，造成財務窘境甚至面臨倒閉危機，因此現在有如驚弓之鳥不敢積極造船，資金上應該很寬裕，而長榮配息更沒有問題，原因在於長榮 3 年前即開始造大船，造船價格低。

由於現在船公司不至於在高價時機積極造船，顏益財認為明年配息應該是樂觀的 惟重資產廠商要配到 5 成恐怕是不容易，保守看 3 成以上應該沒問題。

顏益財也提到，長榮是「很了不起很專業的公司」，過去把握時機打造 1.8 萬 TEU 以上的船舶， 成為今明兩年運力增加最多的業者。