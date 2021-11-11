陽明Q3賺近1.5個股本 EPS 14.88元 貨櫃三雄合計大賺逾1600億元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，單季稅後純益 508.36 億元，年增 1757.55%，等於每日賺進 5.5 億元，每股純益 14.88 元，續創新高。

在陽明公布第三季財報後，加上長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 日前公布的獲利數字，貨櫃三雄單季合計大賺 1665.2 億元。

陽明第三季合併營收 954.52 億元，年增 145.67%，營業毛利 647.65 億元，年增 1038.75%，毛利率 67.85%，年增 53.21 個百分點，營業利益 625.22 億元，年增 1408.72%，營益率 65.5%，年增 54.83 個百分點，稅後純益 508.36 億元，年增 1757.55%，每股純益 14.88 元。

陽明前三季合併營收 2310.06 億元，年增 119.49%，營業毛利 1405.83 億元，年增 1391.91%，毛利率 60.86%，年增 51.91 個百分點，營業利益 1339.59 億元，年增 2578.53%，營益率 57.99%，年增 53.24 個百分點，稅後純益 1098.88 億元，年增 5837.25%，每股純益 32.73 元。

法人估，由於第四季海運市況淡季不淡，塞港狀況持續，使運價仍處歷史高檔，陽明第四季獲利仍有望維持第三季水準。