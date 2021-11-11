〈和碩法說〉車用事業雙位數成長 擬斥45.6億元赴美設廠

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理暨執行長廖賜政鬆口赴美設廠計畫，宣布將斥資 1.64 億美元 (約新台幣 45.65 億元) 赴美投資，且將保留第二階段擴產空間，以支應美系車廠客戶，看好未來 3-5 年車用事業每年都將保持雙位數成長。

廖賜政表示，車用電子是和碩未來營運重要項目之一，除目前中國、台灣產能，因應北美客戶需求，董事會正式決議赴美設廠，就近服務客戶、提升產業競爭力，北美擴產不只因應單一客戶，和碩在北美已至少有 3 個車廠客戶。

和碩近年就多次傳出將規劃赴美設廠，但受疫情等因素影響遲未宣布，據了解，和碩北美設廠，主要就是要服務美系電動車大廠特斯拉 (TSLA-US)。

廖賜政指出，北美汽車市場穩定，加上當地政府也積極推動汽車電動化，透露設廠地點可望涵蓋所有車廠客戶，1 天內就可以將產品送到客戶手中，此外，和碩專注的傳動、控制產品屬於汽車關鍵組件，認為就算車款變動，需求仍將穩定成長。

資本支出方面，因應全球擴廠、北美設廠計畫，和碩原就估今年資本支出將達 3.5-4 億美元，廖賜政並未說明具體金額，僅回應，今年和碩在印度、墨西哥、印尼、越南、中國都持續增加產能，明年則將以越南、印度、北美市場等地擴充為主。

法人也關心和碩元宇宙布局，廖賜政說，在 AR/VR 領域「和碩不是大學生」，已布局 5-6 年，現階段將持續配合客戶增加產能，強調都準備好了，並看好未來應用層面將進一步涵蓋商務、工業領域，預期明年成長可期，後年成長機會更大。