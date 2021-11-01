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和碩因應長期業務發展 擬砸逾5億元增資墨西哥廠

鉅亨網記者劉韋廷 台北
和碩董事長童子賢。(鉅亨網資料照)
和碩董事長童子賢。(鉅亨網資料照)
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和碩代工組裝墨西哥華瑋投資華毓投資

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (1) 日公告，子公司華瑋投資將以 1189.9 萬美元 (約新台幣 3.32 億元) 參與墨西哥廠現金增資，擴大墨西哥暨有銷售、維修服務中心，也不排除配合客戶生產產品，由於墨西哥廠為和碩 100% 持有，法人估，和碩本次共砸約 5.5 億元增資墨西哥廠。

和碩不評論投資金額，但根據和碩財報顯示，和碩墨西哥廠 (PEGATRON Mexico S.A. de C.V.) 為和碩 100% 間接持有，分別透過旗下華瑋投資、華毓投資各持有 59.49%、40.51% 股權。

和碩公告，因應長期業務投資需求，旗下華瑋投資將以每股墨西哥披索 10 元，增持墨西哥子公司約 23577 仟股，加碼總金額達 1189.9 萬美元 (約新台幣 3.32 億元)，累計持有約 30313 仟股，金額 2841.8 萬美元 (約新台幣 7.92 億元)，持股比例維持 59.49%。

和碩表示，墨西哥廠未來仍是 100% 持有，因此，法人推估，和碩旗下華毓投資也依持股比例參與增資，估投資約新台幣 2.2 億元，增持墨西哥廠約 16423 仟股，合計本次和碩增資墨西哥廠總金額將達約 5.5 億元。

據了解，和碩墨西哥廠目前主要作為當地銷售及維修服務中心，和碩表示，增資目的是因應長期業務需求，規劃重新整頓墨西哥維修廠房，未來也不排除配合客戶需求，在當地生產產品。

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