材料-KY前三季EPS 5.16元 看好第四季需求上升

材料 - KY (4763-TW) 今 (11) 日公布最新財報，前三季稅後純益 2.96 億元，年減 2.9%，每股純益 5.16 元，材料 - KY 第四季產能滿載，加上今年前 10 月營收為 21.71 億元，年增 14%，看好今年營收將再創新高，全年有機會雙位數成長。

材料 - KY 第三季營收 6.39 億元，毛利率 29.6%，季減 0.5 個百分點，年減 2.4 個百分點，稅後純益為 1.05 億元，季減 4.55%，年增 29.63%，每股純益為 1.84 元。

材料 - KY 前三季營收為 19.45 億元，毛利率 30.4%，年減 3%，稅後純益 2.96 億元，年減 2.9%，每股純益為 5.16 元。

材料 - KY 指出，因原物料與運費等成本因素影響第三季獲利表現，但由於絲束與醋片需求維持強勁，第四季訂單滿載，近期已與客戶進行產品售價調整，並持續和客戶溝通明年價格調整，目標提升 10-15%，加上往上游整合可優化成本結構，第四季獲利可望優於第三季。

由於歐美逐漸解封，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求，且貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，除絲束可望持續受惠外，材料 - KY 看好醋片在中國的內需市場，而材料 - KY 新的醋片產能已開始量產，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

業外方面，材料 - KY 山東濟陽青寧工業區舊廠徵收進度也持續推展，8 月中旬已與濟南新舊動能轉換先行區管理委員會建設管理部簽約，交易總金額約人民幣 1 億元 (新台幣 4.35 億元)，預計處分收益約為人民幣 6796 萬元 (新台幣 2.96 億元)，換算貢獻每股純益約 5 元，材料 - KY 持續配合地方政府進行徵收相關作業，預計 2021 年底前完成土地移轉、認列處分利益。