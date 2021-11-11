〈美股盤前要聞〉美公債殖利率來到1.57% 美股期貨上升

美國 10 年期公債殖利率來到 1.570%。美股期貨週四 (11 日) 上升，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.33%，那斯達克 100 期貨漲 0.58%。

1. 馬斯克出售 11 億美元持股以支付稅單 五年來首度賣股

特斯拉執行長馬斯克上周六在推特辦網路投票，近六成投票者贊成他賣掉 10% 持股，導致公司股價本周連兩日暴跌，直到周三 (10 日) 才反彈收高。不過當日盤後最新消息顯示，馬斯克已經賣掉部分持股，是他 2016 年迄今首次脫手特斯拉股票。

彭博報導，根據周三出爐的監管文件，馬斯克以每股 6.24 美元的價值，執行超過 215 萬股的股票選擇權，隨即賣掉 93.4 萬股，價值 11 億美元。

另據 MarketWatch 報導，馬斯克在特斯拉周一重挫當天賣股，他以每股介於 1100 到 1200 美元的價格賣出。顯然早在推特發起投票之前，馬斯克就已經敲定賣股計畫。

2. Affirm 第一季財報告捷 宣布與亞馬遜擴大合作

線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 周三（10 日）盤後公布第 2022 會計年度第一季亮眼財報，營收年增逾 5 成、活躍用戶翻倍成長，並宣布與亞馬遜擴大合作，激勵盤後股價大漲逾 27%。

Affirm 第一季（截至 9/30）營收年增 55% 至 2.694 億美元，優於去年同期的 1.739 億美元，也高於 Refinitiv 分析師預估的 2.4823 億美元，淨損為 3.066 億美元，經調整後每股虧損 1.13 美元。

該公司活躍用戶比去年同期成長 124% 至 870 萬人，平均每位客戶有 2.3 筆交易，年增 8%。

3. 迪士尼 Q4 全面遜於預期 Disney + 新增訂閱放緩

迪士尼 (DIS-US) 週三 (10 日) 盤後公布會計年度第四季財報，包括 Disney + 新增訂月在內，所有業務表現都遜於華爾街預期。

迪士尼第四季 EPS 為 37 美分，低於市場預期的 51 美分。營收年增 45% 至 185.3 億美元，低於市場預期的 187.9 億美元。

隨著新冠疫苗接種人數增加，迪士尼主題公園的遊客人數在 2021 年下半年增加。迪士尼全球主題公園第四財季已經全面開放，旗下所有遊輪也都恢復航行。

4. Rivian 掛牌首日市值超車福特追上通用

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周三（10 日）掛牌首日行情甜滋滋，股價飆漲 29.14%，市值達到 860 億美元，不僅超車福特，更緊追在通用之後。

Rivian 周三開盤價為每股 106.75 美元，遠高於首次公開發行股票 (IPO) 定價每股 78 美元，開盤大漲逾 50%，終場上漲 29.14% 至每股 100.73 美元，盤後續漲 2.25%，市值超車福特 (F-US) 的 770 億美元，緊跟在通用 (GM-US) 的 860 億美元之後。

按照 Rivian 開盤價 106.75 美元計算，其隱含市值為 910 億美元。據路透報導，包括選擇權與限制性股票在內等證券，Rivian 完全稀釋後市值超過 1,060 億美元。

5. Nvidia 執行長：晶片短缺不會很快結束 高需求將持續

Nvidia (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，全球晶片短缺現象最終會消失，但預計不會很快結束。

做為市值最大的晶片製造商負責人，黃仁勳在 Nvidia 的 GTC 會議上，大談公司在元宇宙及人工智慧方面的進展。不過，Nvidia 大部分營收仍來自遊戲顯卡的銷售，約占 47%。由於疫情引發的晶片危機，這些晶片繼續供不應求。

黃仁勳周三 (10 日) 說：「我認為到明年，需求仍將遠遠超過供應。我們在應對供應鏈方面沒有任何靈丹妙藥。」