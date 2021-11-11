〈美股早盤〉科技股反彈領那指、標普500開高 迪士尼拖累道指

在市場評估通膨前景之際，美股周四 (11 日) 開盤走勢分岐。截稿前，道瓊工業指數跌逾 80 點或 0.2%，在科技股反彈支撐下，那斯達克綜合指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.2%，費城半導體指數漲逾 1%。迪士尼 (DIS-US) 因訂閱用戶成長創新低，開盤重跌 7%，拖累道指。

周三公布高於預期的通膨數據後，Fed 的「通膨暫時論」再度受到打擊，對於通膨更持久的預期，帶動美債殖利率走高，並打壓科技股在內成長股。

然而，大型科技股周四開盤普遍反彈。截稿前，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta(FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 均小幅上漲。

今日適逢退伍軍人節，美國債市休市一日，美元則延續昨日漲勢，且一度站上 95 美元關卡。因美國昨日公布 10 月 CPI 續創多年新高，帶動通膨避險需求，金價繼續走高。

個股消息面，迪士尼公布最新財報遜於預期，且 Disney + 新增訂閱數創下服務推出以來最小增幅，開盤跌逾 7％；超越肉類 (BYND-US) 公布令人失望的財報和財測，加上疫情導致需求不確定性，開盤重挫 15％。

既使文件顯示馬斯克近日出脫約 50 億美元持股，特斯拉 (TSLA-US) 開盤仍漲 2.5％，繼昨日收盤暴漲近 30％後，美國電動車新創 Rivian(RIVN-US) 今開盤再漲 13％。

截至台北時間周四 (11 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 86.28 點或 - 0.24%，暫報 35993.66 點

那斯達克綜合指數上漲 105.26 點或 0.65%，暫報 15724.96 點

標普 500 指數上漲 10.86 點或 0.23%，暫報 4657.57 點

費半上漲 39.51 點或 1.07%，暫報 3732.53 點

台積電 ADR 上漲 0.76% 至每股 119.10 美元

美國債市因退伍軍人節休市

紐約輕原油上漲 0.49％ 至每桶 81.74 美元

布蘭特原油上漲 0.57% 至每桶 83.11 美元

黃金上漲 0.75% 至每盎司 1862.20 美元

美元指數上漲至 94.98

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

超越肉類 (BYND-US) 早盤下跌 15.54％，至 79.25 美元。

因需求下滑與成本上升，超越肉類 (Beyond Meat) 周三盤後公布會計年度淨虧損達 5,482 萬美元，年增近 2 倍，並超出預期，換算每股虧損 87 美分，收入約達 1.06 億美元，也不及市場預估。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 7.45％，161.46 至美元。

因 Disney + 新增訂閱用戶成長放緩，迪士尼周三盤後公布會計年度 Q4 營收、EPS 均遜於華爾街預期。

財報顯示，Disney + 新增訂閱用戶約 200 萬，使訂閱總數達 1.18 億，營收報 185 億美元，年增 26%，調整後 EPS 報 37 美分。

滴滴 (DIDI-US) 早盤上漲 3.13％，至 9.30 美元。

路透社引述消息來源稱，隨著中國監管調查即將劃下句點，滴滴準備在今年底前在中國重新上架叫車 App 在內等應用程序，該公司還預留人民幣 100 億元，以支付可能的罰款。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席美國經濟學家 Matthew Luzzetti 表示，通膨的黏性顯示 Fed 需要及早出手升息，以控制飆升的物價，雖然市場預計 Fed 可能在 2022 年中期首度升息，但隨著越來越多數據凸顯出通膨仍在走高，市場預期 Fed 將被迫提早採取行動。

FlowBank 投資長 Esty Dwek 表示，既使通膨軌跡高於預期，也不會改變 Fed 的政策路徑，她認為市場對通膨數據的直覺反應正在消散，儘管 Delta 病毒和供應鏈帶來挑戰，但本季企業獲利優於預期，且基本面依舊強勁。