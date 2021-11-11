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〈美股早盤〉科技股反彈領那指、標普500開高 迪士尼拖累道指

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉科技股反彈領那指、標普500開高 迪士尼拖累道指 (圖：AFP)
〈美股早盤〉科技股反彈領那指、標普500開高 迪士尼拖累道指 (圖：AFP)
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美股早盤通膨CPI金價迪士尼財報科技股超越肉類

在市場評估通膨前景之際，美股周四 (11 日) 開盤走勢分岐。截稿前，道瓊工業指數跌逾 80 點或 0.2%，在科技股反彈支撐下，那斯達克綜合指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.2%，費城半導體指數漲逾 1%。迪士尼 (DIS-US) 因訂閱用戶成長創新低，開盤重跌 7%，拖累道指。

周三公布高於預期的通膨數據後，Fed 的「通膨暫時論」再度受到打擊，對於通膨更持久的預期，帶動美債殖利率走高，並打壓科技股在內成長股。

然而，大型科技股周四開盤普遍反彈。截稿前，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta(FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 均小幅上漲。

今日適逢退伍軍人節，美國債市休市一日，美元則延續昨日漲勢，且一度站上 95 美元關卡。因美國昨日公布 10 月 CPI 續創多年新高，帶動通膨避險需求，金價繼續走高。

個股消息面，迪士尼公布最新財報遜於預期，且 Disney + 新增訂閱數創下服務推出以來最小增幅，開盤跌逾 7％；超越肉類 (BYND-US) 公布令人失望的財報和財測，加上疫情導致需求不確定性，開盤重挫 15％。

既使文件顯示馬斯克近日出脫約 50 億美元持股，特斯拉 (TSLA-US) 開盤仍漲 2.5％，繼昨日收盤暴漲近 30％後，美國電動車新創 Rivian(RIVN-US) 今開盤再漲 13％。

截至台北時間周四 (11 日)22 時許：  
  • 道瓊工業指數下跌 86.28 點或 - 0.24%，暫報 35993.66 點
  • 那斯達克綜合指數上漲 105.26 點或 0.65%，暫報 15724.96 點
  • 標普 500 指數上漲 10.86 點或 0.23%，暫報 4657.57 點
  • 費半上漲 39.51 點或 1.07%，暫報 3732.53 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.76% 至每股 119.10 美元
  • 美國債市因退伍軍人節休市
  • 紐約輕原油上漲 0.49％ 至每桶 81.74 美元
  • 布蘭特原油上漲 0.57% 至每桶 83.11 美元
  • 黃金上漲 0.75% 至每盎司 1862.20 美元
  • 美元指數上漲至 94.98
道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)
道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)
焦點個股：

超越肉類 (BYND-US) 早盤下跌 15.54％，至 79.25 美元

因需求下滑與成本上升，超越肉類 (Beyond Meat) 周三盤後公布會計年度淨虧損達 5,482 萬美元，年增近 2 倍，並超出預期，換算每股虧損 87 美分，收入約達 1.06 億美元，也不及市場預估。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 7.45％，161.46 至美元

因 Disney + 新增訂閱用戶成長放緩，迪士尼周三盤後公布會計年度 Q4 營收、EPS 均遜於華爾街預期。

財報顯示，Disney + 新增訂閱用戶約 200 萬，使訂閱總數達 1.18 億，營收報 185 億美元，年增 26%，調整後 EPS 報 37 美分。

滴滴 (DIDI-US) 早盤上漲 3.13％，至 9.30 美元

路透社引述消息來源稱，隨著中國監管調查即將劃下句點，滴滴準備在今年底前在中國重新上架叫車 App 在內等應用程序，該公司還預留人民幣 100 億元，以支付可能的罰款。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席美國經濟學家 Matthew Luzzetti 表示，通膨的黏性顯示 Fed 需要及早出手升息，以控制飆升的物價，雖然市場預計 Fed 可能在 2022 年中期首度升息，但隨著越來越多數據凸顯出通膨仍在走高，市場預期 Fed 將被迫提早採取行動。

FlowBank 投資長 Esty Dwek 表示，既使通膨軌跡高於預期，也不會改變 Fed 的政策路徑，她認為市場對通膨數據的直覺反應正在消散，儘管 Delta 病毒和供應鏈帶來挑戰，但本季企業獲利優於預期，且基本面依舊強勁。

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